Модные тренды: 28 актуальных розовых вещей на лето 2018 года

Розовый — один из самых обсуждаемых цветов во всей палитре. Взять хотя бы горячие споры вокруг его гендерной принадлежности, вечное противостояние с голубым цветом, о котором написано немало статей и исследований. Модные тренды: 28 актуальных розовых вещей на лето 2018 годаМодная индустрия никогда не стояла в стороне от явлений,

вызывающих бурное обсуждений в обществе. Институт цвета Pantone давал

разным оттенкам розового звание цвета года, иконы стиля облачались в розовые

наряды, а дизайнеры активно использовали его в своих новых коллекциях. Кристиан

Диор был убежден, что каждая женщина должна иметь в гардеробе что-нибудь

розовое, а главная соперница Коко Шанель , сюрреалистический дизайнер Эльза

Скиапарелли, и вовсе творила под эгидой оттенка «шокирующий розовый», сделав

его фирменной маркой. Современные дизайнеры продолжают дело своих великих

предшественников. Цвет «millennial pink»

не сходит со страниц глянцевых журналов, оттенки розового появляются на подиумах,

мелькают в последних коллекциях именитых модных домов, а те, кто стремится не отставать от модных веяний старательно добавляют розовые вещи в свои образы.

Поэтому, если вы еще не нашли общий язык с этим цветом, то пора наверстывать

упущенное. Следует предостеречь, что в розовых тотал-луках вы можете

быть похожи на куклу Барби в человеческий рост, поэтому в создании таких

образов стоит быть крайне осторожными и приступать к их созданию с полной

осознанностью и опытом. Для начала добавляйте по одному розовому элементу в ваши аутфиты, чтобы начать знакомство с розовым и избежать модных неудач. Платье Блузка Юбка Читайте также: Модные тренды: Фиолетовый — хит сезона! Модные тренды: 5 ярких подборок в одной цветовой гамме на весну 2018