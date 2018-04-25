Дом из какого кинофильма вам подойдет?

Представьте, что у вас появилась возможность поселиться в доме из любимого фильма. Где остановитесь? В роскошном особняке Вито Корлеоне? А может, в средневековой вилле из романтической комедии «Под солнцем Тосканы»? Или вам по душе таинственный замок графа Дракулы?

Пройдите наш тест и узнайте, какой кино-дом идеален для вашего темперамента и образа жизни.

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