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Дом из какого кинофильма вам подойдет?
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Дом из какого кинофильма вам подойдет? 

Inmyroom 3 часа назад
Представьте, что у вас появилась возможность поселиться в доме из любимого фильма. Где остановитесь? В роскошном особняке Вито Корлеоне? А может, в средневековой вилле из романтической комедии «Под солнцем Тосканы»? Или вам по душе таинственный замок графа Дракулы?
Пройдите наш тест и узнайте, какой кино-дом идеален для вашего темперамента и образа жизни.
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