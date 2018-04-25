Как оживить однотонный интерьер: 3 правила

Преобразить бежевый или белый интерьер помогут грамотно расставленные акценты. Иванна Дегтяренко поделилась полезными советами для всех, кто хочет добавить в монохромное помещение ярких деталей — следуйте им, чтобы интерьер был цельным и гармоничным.

«Все лучшее сразу» в дизайне интерьеров давно вышло из моды: сейчас в почете простые и лаконичные интерьеры с правильно расставленными акцентами. Это легко сделать с помощью декоративной мебели и предметов интерьера, но действовать нужно с умом.

Акцент — это яркая деталь в интерьере, которая визуально выделяется на общем фоне. А выделить эти детали можно с помощью цвета, света, формы или фактуры материала.

Вписать в интерьер в современном стиле кровать с балдахином в стиле Людовика XVI — идея интересная, но сложная и под силу только профессионалу или очень талантливому любителю. Поэтому начните с малого: найдите необычный антикварный стул, яркий постер или кресло с принтованной обивкой.

Важно: акцентный предмет должен быть не центром композиции, а ее дополнением.

Чтобы декоративный акцент «зазвучал», его окружение должно быть достаточно спокойным — и по цвету, и по фактуре, и по габаритам. Например, постер в лучших традициях современного искусства требует просторного однотонного фона.

А массивный кожаный диван, вероятнее всего, визуально «задавит» изящную деревянную этажерку — даже если она досталась вам от прабабушки и должна была стать гордостью интерьера.

Если главным акцентом в вашем интерьере должен стать необычный принт, пусть остальные поверхности — будь то стены или мебель — будут нейтральными. Сочетание неперекликающихся принтов разной крупности — высший пилотаж. Непрофессионал, скорее всего, не справится с такой задачей.

Важно: если же принтов все-таки несколько, они должны быть выдержаны в общей гамме и приведены к общему «цветовому знаменателю».