Дизайн типовой трешки в П-44: 7 примеров

Трешки в П-44 довольно просторные — 70—80 квадратов. Но две другие особенности — потолки высотой 2,65 м и сложности с перепланировкой — создают немалые трудности при обустройстве. Посмотрите, как с ними справляются профи.

Владельцу этой трешки нужен был удобный стол для работы из дома, его жене — профессиональному визажисту — что-то вроде небольшой гримерной. Анне Моджаро удалось справиться с задачей: она организовала для каждого комфортное и стильное рабочее место.

В доме серии П-44Т проблематично сделать перепланировку из-за несущих стен. Эта квартира — не исключение: демонтировать получилось только перегородку, отделяющую гостиную от коридора. Гостиная в итоге стала проходной — пространство от этого только выиграло.

Заказчики (семья с двумя детьми) решили переехать из частного дома в квартиру и хотели создать в ней максимально комфортные условия и продуманный до мелочей интерьер. Дизайнеры из студии Cultura-дизайн пришли на помощь и в короткие сроки создали обстановку, которая пришлась по вкусу всей семье.

Между одной из комнат и коридором демонтировали перегородку — это была почти единственная возможность увеличить площадь помещения и организовать в нем и гостиную, и спальню у окна.

Проблему зонирования дизайнеры студии Geometrium решили с помощью перегородки из деревянных реек и двустороннего стеллажа: со стороны гостиной — полки для книг и декора, со стороны спальни — альтернатива прикроватной тумбочке.

Сделать комфортной жизнь четырех человек в трешке с общим метражом в 77 квадратов — это настоящий вызов для дизайнера. Елена и Иван Проскурины сделали упор на визуальные приемы увеличения пространства — и не прогадали.

Архитектор Мила Титова сумела найти в типовой квартире новые возможности за счет рациональной перепланировки и использования авторской мебели, изготовленной на заказ.

Дизайнер Инна Величко увеличила полезную площадь своей трешки, избавилась от длинного темного коридора, объединила санузел и обустроила удобный кабинет на балконе. Посмотрите, как здорово получилось!