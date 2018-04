Интерьер недели: квартира, в которой нет прямых углов

Заказчики не только согласились сделать комнаты неправильной формы, но и периодически удивляли дизайнера своими желаниями: тонкий керамогранит на стенах, серо-черная цветовая палитра и минимум систем хранения.

В этой квартире живет семья с двумя сыновьями. «Заказчики — необычные люди, с нестандартным взглядом на дизайн и быт, разделяющие со мной любовь к высокому дизайну и дизайн-иконам», — рассказывает автор проекта Иван Поздняков

Изначально это было пустое прямоугольное помещение. Застройщик продавал квартиру как трехкомнатную, а заказчики хотели сделать четыре комнаты. Окон хоть и много (целых шесть), но они сгруппированы в разных сторонах помещения. Дизайнер признается, что было непросто разместить помещения так, чтобы в каждом было по одному окну. Помимо жилых комнат, нужны были два санузла, гардеробная и постирочная.

«Планировка получилась сложная: внутри практически нет прямых углов. На плане виден V-образный коридор: именно из-за него появилось название проекта Stealth Flat — по названию военного корабля «стелс» такой же формы. За счет коридора детские комнаты получились обособленными», — рассказывает Иван Поздняков.

Еще на начальном этапе проектирования заказчики обозначили, какие материалы хотели бы видеть в своей квартире: бетон, мрамор, шпон ореха и натуральную кожу. Большую часть площади облицевали широкоформатным тонким керамогранитом (для многих это покажется странным, но для заказчиков — то, что надо). Кстати, так легче поддерживать чистоту в квартире. Радиусную стену в спальне отделали натуральным шпоном американского ореха.

В прихожей обустроили гардеробную комнату для обуви и верхней одежды, в хозяйской спальне — вместительный гардероб. В детской предусмотрены шкафы для одежды. «На самом деле я удивился, когда заказчики сказали, что им не нужны большие шкафы и что они не хранят много вещей, — улыбается дизайнер. — И вместо прикроватных тумб они просили поставить столики, чтобы в ящиках тумб не собирался всякий хлам».

В оформлении квартиры использовали спокойные и нейтральные цвета: серый, белый, коричневый. На первый взгляд может показаться, что интерьер мрачный и безликий, а он нейтральный. Всегда можно добавить ярких акцентов, и обстановка приобретет совсем иное настроение.

Мебель и декор выбирали очень тщательно: с некоторыми предметами определились еще на этапе проекта, а что-то подбирали уже в готовый интерьер. Для этого дизайнер с заказчиками летали в Милан и ходили по местным шоу-румам. Декора немного, но он на своем месте.

Прихожая Отделка: шпонированные панели, Barausse Напольное покрытие: тонкий керамогранит, Urbatek Мебель: консоль Vanity, Design: G. Azzarello, Porada; вешалка, Aster, designer: alessandro dubini, Zanotta Декор: зеркало EMERALD, Cattelan Двери: Barausse Входная дверь: Oikos Скрытое освещение: Centrsvet

Кухня-столовая Отделка: буазери, Barausse Напольное покрытие: тонкий керамогранит, Urbatek Мебель: кухня, Modulnova (колонны с фасадами из черненного алюминия, остров с фасадами шпон дуба окисленный, столешница/раковина из мрамора piasentina fiammato); стеллажи, JOKER, Design: Giorgio Cattelan, Cattelan; стулья Cab (модель 1977 года), Designer Mario Bellini, Cassina; стол, BOBOLI Black Marquiña marble, Designer Rodolfo Dordoni, Cassina Бытовая техника: Gaggenau; встроенная в потолок вытяжка, Falmec Смесители: KWC Освещение: люстра, Sonora (модель 1976 года) Designer Vico Magistretti, Oluce; встроенное освещение, Centrsvet Декор: вазы из мрамора, Michael Verheyden

Гостиная Отделка: буазери, Barausse Напольное покрытие: тонкий керамогранит, Urbatek Мебель: диван TOOT, Designer Piero Lissoni, Cassina; кресла Mart, Designer Antonio Citterio, B& B Italia; столики Mera, Designer Antonio Citterio, B& B Italia; тумба тв, Modulnova living Ковер: SERGE LESAGE Освещение: торшер Coupe, designer Joe Colombo, Oluce; встроенное освещение, Centrsvet Радиаторы: Arbonia Декор: картина с носорогом, BoConcept; вазы Guaxs, салон «Предметы»; голова Носорога, Leform store Деревянные окна: Barausse Текстиль: A& D Home

Спальня Отделка: шпонированные обои (орех американский), Decospan Напольное покрытие: тонкий керамогранит, Urbatek Мебель: кровать Glamour, Ivano Redaelli; прикроватные столики из нержавеющей стали Clip, Ivano Redaelli; подвесное кресло Swing, design Umberto Asnago — Ivano Redaelli; столик из бетона Piston, Moroso diesel Перегородки (стекло с металлической сеткой), гардеробная: Rimadessio Освещение: потолочный светильник, Plus, Vibia; прикроватные торшеры TAB, Flos; встроенное освещение, Centrsvet Декор: BoConcept Текстиль: A&D Home

Ванная комната Отделка: тонкий керамогранит, Urbatek Ванна, раковина, смесители: Teuco Освещение: подвесные светильники Icaro, DESIGN — BRIAN RASMUSSEN, Modoluce; встроенное освещение, Centrsvet Декор: птица, Vitra; зеркала, Art Zerkal Мебель: табурет Pyllon, Designer: Nicole Aebischer, B&B Italia Текстиль: A&D Home

Комната младшего сына Отделка: паркетная доска (орех), Boen; плитка под бетон с клепками, Apavisa Мебель: стул Cab (модель 1977 года), Designer Mario Bellini, Cassina; кресло Tia Maria, design Enrico Franzolini, Moroso; кровать Cloudscape Platform, Diesel with Moroso; комод Perf, Diesel with Moroso Освещение: подвесные светильники, настольная лампа Metal glass, Diesel with Foscarini; настольная лампа TAB, Flos; встроенное освещение, Centrsvet Декор: подсвечники, Seletti; птица, Vitra

Комната старшего сына Отделка: плитка под бетон с клепками, Apavisa Напольное покрытие: паркетная доска (орех), Boen Мебель: стул Cab (модель 1977 года), Designer Mario Bellini, Cassina; столики прикроватные Overdyed, Diesel with Moroso; кровать Cloudscape Platform, Diesel with Moroso Декор: зеркало My Moon My Mirror, Diesel with Moroso; декор, Living Освещение: подвеcные светильники, настольная лампа Cage/Cage Mic, Diesel with Foscarini; встроенное освещение, Centrsvet

Гостевой санузел Отделка: тонкий керамогранит, Urbatek Сантехника, тумба/смесители: Duravit/Axor designer Philippe Starck Мебель: табурет Cesar, Minotti Стеклянная перегородка: ArtZerkal