Ещё
На мебель для кабинета нового ректора КНИТУ-КХТИ потратят 1 миллион рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

На мебель для кабинета нового ректора КНИТУ-КХТИ потратят 1 миллион рублей 

Казанский репортер 3 часа назад
Фото: Казанский репортер
КНИТУ-КХТИ разместил тендер на закупку новой мебели в кабинет и приемную ректора Сергея Юшко. Напомним, Юшко был избран 15 марта. Сумма тендера составляет 1 миллион рублей. Согласно материалам тендера, дороже всего обойдутся столы. Так, стол с тумбой университет готов купить за 258 тысяч рублей, а стол для переговоров — за 224 тысячи рублей. Заказчик ожидает, что столы будут отделаны дубовым шпоном, а настольное покрытие исполнитель сделает из натуральной кожи. Кресло ректора должно стоить не дороже 40 тысяч рублей. Поставщик будет выбран 14 мая. Поставки мебели следует осуществить в течение 10 дней с момента заключения контракта.
Казанский репортер: последние новости
«Уводят у нас объемы»: Гендиректор «Бахетле» пожаловалась Минниханову на мамочек в соцсетях Метшин одобрил граффити на фасадах и призвал не забыть о цветах к ЧМ-2018 ​Дом Шамиля восстановлен по кусочкам и снова дышит
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Дома-2» весила 143 кг и показала фото8
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой268
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему2
Эмили Ратаковски полностью разделась для Нью-Йорка15
Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали28
Видео
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
05:22
Как выглядят идеальные девушки в разных странах
Красота
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
01:22
Скарлетт Йоханссон показала обвисшую грудь
Звёзды
04:08
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему
Психология
00:15
Волочкова сменила пачку на банный веник
Звёзды
00:07
Эмили Ратаковски полностью разделась для Нью-Йорка
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение