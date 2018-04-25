На мебель для кабинета нового ректора КНИТУ-КХТИ потратят 1 миллион рублей 

КНИТУ-КХТИ разместил тендер на закупку новой мебели в кабинет и приемную ректора Сергея Юшко. Напомним, Юшко был избран 15 марта. Сумма тендера составляет 1 миллион рублей. Согласно материалам тендера, дороже всего обойдутся столы. Так, стол с тумбой университет готов купить за 258 тысяч рублей, а стол для переговоров — за 224 тысячи рублей. Заказчик ожидает, что столы будут отделаны дубовым шпоном, а настольное покрытие исполнитель сделает из натуральной кожи. Кресло ректора должно стоить не дороже 40 тысяч рублей. Поставщик будет выбран 14 мая. Поставки мебели следует осуществить в течение 10 дней с момента заключения контракта.