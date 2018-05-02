Как выглядели обложки первых каталогов IKEA

Сейчас без мебели и аксессуаров для дома IKEA не возможно представить, пожалуй, ни одну современную квартиру. Кажется, что IKEA была всегда. Но это не так.

Компания, ставшая популярной во всем мире, была основана Ингваром Кампрадом в 1943 году. Он начинал с продажи ручек, карандашей, кошельков и рамок и либо сам занимался доставкой, либо отправлял товары по почте. Мебель в ассортименте появилась в 1948 году, и только спустя еще десять лет открылся первый магазин.

За пределы Швеции компания шагнула в 1963 году, когда открылся первый магазин в Норвегии. С тех пор магазинов IKEA по всему миру становится все больше и больше.

А каталоги начали выпускать в 1951 году. В нашей галерее — обложки первых каталогов, выходивших в 1950-1960-е годы. Листайте!