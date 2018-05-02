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Как выглядели обложки первых каталогов IKEA
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Как выглядели обложки первых каталогов IKEA 

Рамблер 18 минут назад
Обложки каталогов IKEA 1950-60 годов — в нашей галерее.
1/11  1951
Фото:
2/11  1952
Фото:
3/11  1955
Фото:
4/11  1957
Фото:
5/11  1962
Фото:
6/11  1963
Фото:
7/11  1964
Фото:
8/11  1965
Фото:
9/11  1966
Фото:
10/11  1967
Фото:
11/11  1969
Фото:
Сейчас без мебели и аксессуаров для дома IKEA не возможно представить, пожалуй, ни одну современную квартиру. Кажется, что IKEA была всегда. Но это не так.
Компания, ставшая популярной во всем мире, была основана Ингваром Кампрадом в 1943 году. Он начинал с продажи ручек, карандашей, кошельков и рамок и либо сам занимался доставкой, либо отправлял товары по почте. Мебель в ассортименте появилась в 1948 году, и только спустя еще десять лет открылся первый магазин.
За пределы Швеции компания шагнула в 1963 году, когда открылся первый магазин в Норвегии. С тех пор магазинов IKEA по всему миру становится все больше и больше.
А каталоги начали выпускать в 1951 году. В нашей галерее — обложки первых каталогов, выходивших в 1950-1960-е годы. Листайте!
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