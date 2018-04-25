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«Итальянскую» виллу в «Сокольниках» в Москве признали объектом культурного наследия
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«Итальянскую» виллу в «Сокольниках» в Москве признали объектом культурного наследия 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Дом в стиле неоклассицизма, расположенный на территории парка «Сокольники» в Москве, вошел в список выявленных объектов культурного наследия и взят под охрану государством. Об этом сообщается в среду на портале мэра и столичного правительства.
"На этом участке когда-то располагался целый дачный ансамбль, созданный архитектором Дмитрием Марковым в 1914-1915 годах для промышленников Смирновых, однако до наших дней лучше всего сохранился главный дом. Это редкий пример загородного дома, построенного наподобие итальянской виллы, сохранивший исторические элементы интерьеров в стиле неоклассики", — цитирует портал главу столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
Теперь здание нельзя снести или изменить его исторический облик, а все ремонтные и реставрационные работы могут проводиться только под контролем специалистов департамента.
В XX веке здание незначительно перестраивалось, однако не утратило все основные ценностные характеристики 1914 года. «В главном зале на первом этаже сохранились обрамления дверей, колонны и пилястры коринфского ордера, в бывшей столовой — кессонный потолок», — говорится в сообщении. Кроме того, полностью сохранилось литое с деревянными перилами ограждение лестничных маршей.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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