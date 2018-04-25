Как можно обустроить гардероб в небольшой квартире: идеи и примеры

Гардероб с зеркалом во весь рост — это просто мечта. Кажется, вот если бы дом был побольше, если бы в вашем распоряжении была ещё одна комната — жизнь бы изменилась, одежда и обувь всегда были бы в порядке и собираться на выход было бы просто и приятно. Поверьте, ещё одной комнаты, очень нужной, но, увы, несуществующей, не хватает даже владельцам огромных особняков. Лучше смириться и начать использовать возможности имеющегося пространства. А они точно есть!

Статьи по теме 32 квадратных метра: спальня, кухня, гардероб, санузел и рабочая зона Как организовать хранение вещей в гардеробной: руководство к действию

Спальня: у вас есть шкаф

Шкаф — это ещё не вся гардеробная, хорошо бы предусмотреть зону для переодевания и большое зеркало, но зато все проблемы хранения он решает. Теперь осталось найти в квартире скромного размера место для него — спальня кажется наиболее логичным вариантом в первом приближении, — а затем отыскать дополнительное место в нём: там его в несколько раз больше, чем вам кажется сейчас.

Поиск места

Даже в небольшой спальне просто обязано найтись место для шкафа. Возможно, у вас есть незанятый угол? Или пространство за спинкой кровати? Если комната неправильной формы или в стенах есть ниши — гардероб прекрасно разместится там.

Идеальный порядок

Залог обустройства удобного гардероба — холодная голова и острый ум. Мы уже писали о хитростях хранения вещей и одежды, и главная из них проста — не храните лишнего. Избавьтесь от всего, что перестало вас радовать. Выбросьте старое, чтобы пришло новое — вот увидите, сколько места освободится.

Хитрые вешалки

Не отставайте от прогресса — громоздкие пластиковые и тем более металлические плечики морально устарели. Для тонких нарядных вещей давно есть вешалки, обитые мягким материалом. Отдельные варианты найдутся для хранения брюк, галстуков. Есть даже настоящие произведения искусства — вешалки, одновременно хранящие перчатки, шарфы и одежду. Выглядят они очень интересно.

Наше мнение:

— Не пробовали метод двойного хранения? Две вешалки соединяются ярлычком от банок с газировкой — кто бы мог подумать, что у них может быть такая дополнительная функция. Так, одна вешалка висит на штанге, а вторая — на первой. Увеличивает возможности шкафа ровно в два раза! Лучше работает с короткой и лёгкой одеждой — например детской.

Организационные изменения

Подойдите к внутреннему устройству вашего шкафа-гардероба как управленец-профессионал. Определите сильные и слабые стороны вашей коллекции одежды, выясните возможности для оптимизации и основные угрозы вашему благополучию. Усильте логистику: пусть наиболее часто используемые наряды висят ближе и выше, а менее любимые — ниже и дальше. А цветовая координация одежды поможет легче ориентироваться в её разнообразии.

Дополненная реальность

Даже дизайнерский шкаф, выполненный по индивидуальному заказу, может требовать дополнений и переделок с течением времени и изменением потребностей и образа жизни. Например подумайте о том, чтобы найти в нём или рядом место для корзины для грязной одежды. Возможно, так эта одежда не будет оседать в других комнатах. Можно хранить вещи другого сезона в корзинах или коробках — на шкафу или под ним. Дополнительные полочки или штанга на половине высоты могут добавить места для хранения новой обуви при расширении семейства или гардероба. И хорошо бы рядом был стул, чтобы отдохнуть от дел.

Спальня: у вас нет шкафа или места в нём недостаточно

Иногда шкаф не вписывается в стиль или метраж. А порой одежда выходит за его пределы, и с этим ничего не поделать. Точнее, с этим точно нужно что-то сделать, пока она не стала доминировать в вашем продуманном и прекрасном интерьере. Способы есть.

Скрыть с глаз

Используйте для хранения полки и крючки на стене, которую можно отгородить. Всё же основное преимущество шкафа — закрывающиеся двери, позволяющие вам отдыхать, не размышляя о том, нужна ли вам ещё одна кофточка. Прикройте импровизированный гардероб шторами или ширмой. Или выделите для него угол вне поля вашего зрения.

Под кроватью

Не стоит недооценивать место под кроватью. Хранить здесь можно и вещи вне текущего сезона, и, например, обувь. Удобно использовать корзины и коробки. Но лучший вариант — поднос на колёсиках, который легко выкатить.

Подвешенное состояние

Подвесные системы для хранения задействуют редко используемое пространство под потолком. К тому же под вешалками удобно хранить сумки и обувь. Весь интерьер начинает напоминать дизайнерский бутик, только не переборщите. Если вешалки с одеждой приходится раздвигать руками, чтобы пройти в соседнюю комнату, значит, вы зашли слишком далеко.

Старые стулья

Эта идея выглядит чуточку безумной, но результат интересный. Используйте старые стулья в качестве вешалок для одежды. Сиденье, таким образом, будет полкой, например для шляп. А остов стула — штангой для вешалок. Решить вопрос организации гардероба не покупкой новой мебели, а использованием старой — это экологичный подход к дизайну.

Мобильная стойка

Есть что-то очень стильное и космополитичное в напольной стойке-вешалке для хранения одежды. Словно вы — редактор модного журнала, готовящий модель к фотосъёмке (модель — тоже вы), или модельер, готовый представить свою коллекцию на подиуме. Здесь можно хранить наиболее актуальную, любимую и красивую одежду. Если стойка на колёсиках — её легко переместить и устроить разбор гардероба, например, в гостиной.

Гардероб-лестница

Использование в интерьере лестниц и стремянок в качестве средств хранения — дизайнерский трюк, который становится всё более популярным. В ванной на ступенях удобно хранить полотенца. Рядом с кроватью стремянка может заменить прикроватную тумбочку. А две, соединённые вместе, — отличная многофункциональная замена мобильной стойки-вешалки. Место найдётся и обуви, и украшениям.

Другие варианты

В спальне предпочитаете просто спать? Ваше право. Если гардероб будет в другом месте, процесс сборов приобретёт большую торжественность. Ведь вам придётся не просто вытащить одежду из шкафа или с полки, не просыпаясь, а встать, надеть халат и тапочки, сделать несколько шагов. За это время вы успеете немного осознать реальность и решения будете принимать, возможно, более осмысленные и правильные.

Гардероб в прихожей

Организовать хранение одежды в прихожей — логично. Так и одеваться можно, не разбудив близких, которым вставать позже. Используйте возможности длины коридора, организовав хранение вдоль стены. Главное, чтобы при этом была возможность оставить проход, желательно не менее метра.

Наше мнение:

— Здесь как нельзя более уместны зеркальные дверцы шкафов. Они и узкое пространство визуально увеличат, и позволят вам рассмотреть наряд в полный рост и во всех подробностях.

Гардероб в ванной

Интересный вариант. Плюсы: в ванной проходят утренние сборы, поэтому гардероб под рукой экономит время. В некоторых планировках санузел включает дополнительное пространство, так называемый «предбанник», здесь гардероб и можно устроить. Минусы: влажность и повышенная температура не идут на пользу в долгосрочной перспективе ни одежде, ни деревянным и металлическим конструкциям.

Гардероб на лоджии

Очень часто лоджия — это и есть та самая «дополнительная комната». Если грамотно утеплить её, возможности использования безграничны. Почему бы не оборудовать здесь гардероб? Хорошая идея — поставить зеркало в полный рост, освещение здесь дневное и естественное, идеальное для объективной оценки внешнего вида. Но предусмотрите жалюзи — переодеваться на виду у соседей не стоит.

Гардероб и домашний офис

В современные системы хранения, как, например, знаменитый гардероб Pax от ИKEA , прекрасно вписываются рабочие места. Так, шкаф можно совместить с домашним кабинетом. Высоту полок и их конфигурации легко варьировать так, чтобы выделить рабочую зону под ваши потребности. Если рабочее место находится в проходной комнате — правильное расположение шкафа создаст только ваше пространство и ощущение изолированности.

Гардероб — домашний кинотеатр

Современные экраны такие плоские. На телевизор уже не поставишь вазочку и не накроешь его салфеткой, как делали наши бабушки. Зато его можно встроить прямо в дверцы гардероба! Теперь ваша одежда хранится за домашним кинотеатром в гостиной. Чудесная идея.

Гардероб-сауна

Наверное, самый оригинальный вариант из всех. Версия сауны от голландского дизайнера Анны ван дер Лей (Anna van der Lei) выглядит как шкаф и вполне приспособлена для хранения одежды. Но стоит просто добавить воды — и можно принимать ванну и наслаждаться спа-процедурами и запахом сосны, из которой сделаны стенки. Одежда не страдает — перегородки водонепроницаемы. Наоборот, от пара она разглаживается. Феноменальная идея.

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