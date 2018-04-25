20 удобных и компактных мини-кабинетов для маленькой квартиры

Все, кто работают дома, в один голос твердят, что домашний кабинет должен быть удобным и красивым, потому что чаще всего именно от эргономичности и эстетики рабочего места зависит качество работы. Если программист, художник, дизайнер, журналист или писатель работают в неправильно организованном кабинете (неудобный, захламлённый мелочами, тёмный или, наоборот, слишком светлый), то вдохновения и интересных идей точно не будет.

Наше мнение:

— Мы решили рассмотреть примеры мини-кабинетов в малогабаритных квартирах, потому что, во-первых, оборудовать хороший кабинет на маленькой площади тяжело, а во-вторых — большинство современных квартир, даже студий, не располагает большими площадями. Так что работаем с этим вариантом.

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Есть несколько вариантов, где и как оборудовать рабочее место на маленькой территории. Первый — конкретная комната. Лучше, если это гостиная. Атмосфера этой комнаты сама по себе располагает к продуктивной работе.

Второй вариант — рабочий кабинет в общей зоне у окна. В этом случае мы рассматриваем любое окно в любой комнате. Окно — это связь с внешним миром, циркуляция энергии и много света.

Третий вариант — кабинет в углу или под лестницей. Подходит людям, для которых пространство и свет не так важны, как, например, комфорт или эргономичность.

Кабинет в гостиной

Внимательно осмотрите помещение, выберите ту зону, которая не пересекается напрямую с диваном или дверью в смежную комнату. Рабочий стол может быть любым, но желательно, чтобы его объём не превышал 40% рабочего пространства мини-кабинета. Хорошо, если стол будет размещён неподалёку от окна. Кроме того, стена над столом должна быть более или менее свободной, чтобы можно было повесить полочки или доску для заметок. Картины с мало отвлекающим рисунком или спокойные фото приветствуются.

Кабинет в общей зоне

С общей зоной работать и просто и сложно одновременно. Нужно выбрать такое место, чтобы вас как можно меньше беспокоили домочадцы и можно было находиться в спокойной атмосфере. Учтите, что рядом с кухней вас могут отвлекать вкусные запахи, а в спальне есть риск просто отправиться спать — кровать ведь рядом. И ещё очень важно подобрать хорошую мебель и освещение. Обратите внимание на иллюстрации. Небольшие столы, хорошая техника и максимум света. Много полочек и шкафчиков для мелочей или, наоборот, строгий минимализм.

Кабинет в углу или под лестницей

Вариант для интровертов и тех, у кого нет клаустрофобии. Здесь внимание нужно обратить на высоту, которая разделяет пол и лестницу, а также на углублённость ниши. Ниша должна быть достаточно глубокой, чтобы там поместился стол и рабочее кресло. В противном случае каморка себя не оправдает. И не забывайте про хорошее освещение. Без естественного дневного света глаза будут быстро уставать, продуктивность работы падать.

Это вариант мы рассматриваем, если в маленькой квартире высокие потолки и предусмотрен второй ярус или любой другой элемент креативной планировки.

Марина Вострикова, руководитель студии Guru Design:

— Разрабатывая мини-кабинет, я концентрируюсь на основных моментах. Первый — подбор мебели, это обязательно удобный стол и эргономичный стул с дополнительной поддержкой спины. Второй — это освещение. Свет должен быть комфортным и ненавязчивым, желательно с регулировкой интенсивности светового потока. Третий — это интерьер. Обязательно нейтральные цвета, возможно, растительные акценты.

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