Самые яркие впечатления вневыставочной программы Milano Design Week 2018

Яркой параллелью с выставкой Salone del Mobile.Milano 2018 прошло ещё несколько десятков мероприятий, каждое их которых можно считать отдельным самодостаточным событием. Сегодня мы вам покажем самые впечатляющие из них.

Как сказала дизайнер Женя Жданова: «Вневыставочный Милан в этом году был похож на иллюстрации к „Алисе в стране чудес“». Заглянем?

Bvlgari

Инсталляция для бренда Bvlgari (BVLGARI), выполненная Reinventing (Design) Rules бюро MVRDV, стала идеальным местом для фотосъёмки. Полистайте галерею, убедитесь сами.

Preciosa lighting

Компания Preciosa lighting создала самую невероятную по исполнению инсталляцию. В один из висящих хрустальных шаров нужно было просто подуть. От дуновения как от невидимой огненной волны зажигались другие шарики, передавая эту волну по очереди. И одновременно появлялся звук. Неповторимый, каждый раз он был новым.

Sunbrella. Wallpaper magazine

Одна из самых трогательных инсталляций, отражающая к тому же трендовый цвет 2018 года — синий. Создатель инсталляции — Марк Анж, заказчики — текстильный бренд Sunbrella и культовый журнал Wallpaper.

Bottega Veneta Home

Позволим себе процитировать Женю Жданову: «Бутик Bottega Veneta Home в Palazzo Gallarati Scotti находится на Borgospesso, 5. Ему уже два года, и каждый раз дух захватывает от этого диалога прошлого и настоящего. В этом году благодаря флористам бутик наполнен роскошными свежими композициями из весенних цветов, которые составлены в колористической гамме с палитрой росписи стен и обивки мебели. Кстати, если вы не хотите толкаться среди туристов на Монтенаполеоне, через бутик — он соединён с шоу-рум Poltrona Frau — можно выйти на улицу Манцони».

Moooi

Экспозиция голландской марки Moooi на via Savona 56 как всегда произвела фурор. Никогда не знаешь, чего ждать от этих по-хорошему сумасшедших голландцев.

Инсталляция компании Sony для многих стала ярким открытием. Вот что говорит дизайнер Женя Жданова: «Будущее уже наступило, и в этом можно убедиться на экспозиции Sony, рядом с @moooi. Заботящиеся о людях изобретения, инновационные, невероятные! Сложно представить, что всё это на самом деле реально. Звук аудиоколонки, включающийся по взмаху руки, прогноз погоды на завтра, проецирующийся на стене дождём или солнцем за окном, торшер, который следя за тобой обеспечивает локальную подсветку там, где это необходимо, телевизор, управляющийся пультом-кубиком, фотографии на стене, которые меняются, когда ты перелистываешь страницы фотоальбома, материал отделки стеллажа, который меняется, стоит лишь положить на полку мрамор или шпон. Разве это не волшебство? Вот уж точно в этом году в Милане себя чувствуешь как „Алиса в стране чудес“».

Vitra

Швейцарская компания Vitra сделала огромную выставку как своих бестселлеров, так и прототипов, которые никогда не были выпущены.

Про этот бренд мы расскажем словами дизайнера Майка Шилова: «Пополнение эксклюзивной интерьерной коллекции Louis Vuitton Objets Nomades было сегодня с большой помпой представлено международной публике в рамках программы fuori salone. Величественный Палаццо Боккони в который раз стал местом экспозиции уникальных авторских объектов, придуманных знаменитыми дизайнерами и воплощённых мастерами Louis Vuitton. В этом году звёздами экспозиции стали @atelier_oi, @marcelwanders, @patricia_urquiola и @andrefuliving. Большинство предметов вызвали вопросы в возможности их практического применения: экспонирование предметов интерьера в качестве тщательно охраняемых музейных объектов неизбежно наводило на мысль, что основная задача коллекции — поразить воображение гостей миланского салона. Ну что же, это вполне удалось!»

DesignByGemini

DesignByGemini — проект дизайнерского бюро Елены и Джулии Селла. Зажгли девчата! Розовый тренд и тропики, «куриная лапка» и мебель в стиле 60-х. Не спешите смеяться, всё это модно!

Miele

Компания Miele устроила грандиозное шоу, посвящённое своим технологическим новинкам. Зрелищное и мощное. Больше фотографий можно найти в «Инстаграме» по хештегу #revolutionaryexcellence.

Rossana Orlandi

Галерея Rossana Orlandi показала ковёр Полины Аскери. Круто!

Nilufar Gallery

Nilufar Gallery продемонстрировала предметы индийского дизайнера Индия Мадхави. Красиво! Даже когда магазин уже закрыт и ты смотришь на него через огромные витрины с via della Spiga.

Marni la Vereda

Культовый бренд Marni, входящий в топ-10 «брендов-мантр» высшего московского общества, уже не первый год устраивает яркие вечеринки в честь презентации новой коллекции… своей линейки мебели и предметов интерьера. Не знали? В этом году темой вечеринки стали посиделки в колумбийской деревушке. Ярко, красочно, образно. Часть средств от продажи предметов новой коллекции направляется на благотворительность.

Minotticucine

Minotticucine. Кухни этой компании выбирают в тех случаях, когда дизайн становится дороже денег. Когда дизайн становится дороже функциональности. Когда дизайн перестаёт быть подвластным времени. Идеи, которые основатель и арт-директор бренда Альберто Минотти внедряет в свои модели, рынок начинает подхватывать лет через 10—15.

На прошедшей вечеринке во флагманской шоу-рум на via Largo, 4 компания представила новую модель кухни — из литой бронзы. На презентации присутствовал знаменитый архитектор Клаудио Сильвестрин, причастный к созданию этой модели кухни. Были и дилеры Minotticucine со всего мира. Глядя на этих мегауспешных известных людей, думаешь, что здесь «место их силы».

Cassina на Via Durini

Шоу-рум Cassina на Via Durini обновилась и стала ещё краше. Стоило зайти.

Бренд модной одежды COS просто поставил зеркала. Непростым способом. И все ломанулись туда фотографироваться. Потому что нереальные фотографии получались!

Leebroom

В невероятно эстетских серых интерьерах бренда Leebroom неожиданно появилась дива гламурных интерьеров — Келли Уистлер.

Kartell by Laufen

В этом году многие отметили увеличившееся количество посетителей из Китая. А Китай нынче богат на обеспеченную аудиторию. Поэтому естественно, что многие серьёзные компании, претендующие на расширение рынка продаж за счёт Китая, сильно или немного прогнулись, сделав хотя бы что-нибудь китайское на своих стендах: поставив икебану, использовав традиционный орнамент на своей продукции и так далее.

Бренд Kartell by Laufen с помощью дизайнеров Людовики и Роберто Паломба сотворил инсталляцию в узнаваемом китайском ключе.

Missoni

Missoni показали яркую инсталляцию. Кому-то больше понравились вазы, кому-то — ковры, а кому-то — декор инсталляции, выполненный в стиле марки.

Fromental design

На фоне этих обоев даже Келли Уистлер сфоткалась, так красивы были представленные коллекции.

Grohe

Зрелищная презентация, красивый особняк и очень умный, креативный директор бренда — Майкл Сиэм. Перед презентацией Майкл рассказал журналу roomble.com, как он живёт в своём доме в Америке и почему для современного человека вода перестала быть предметом функциональности. Интервью ждите в ближайшее время.

Turri

Знаменитый премиальный бренд Turri устроил дискотеку в старинном дворике своей шоу-рум на via Borgospesso. Отожгли! Вход «строго по пригласительным» не спас, толпы жаждущих попасть на частное диско были огромными.

Клуб промышленных дизайнеров России

Клуб промышленных дизайнеров России показал множество красивых и необычных вещей производства небольших частных ателье российских дизайнеров.

Saint-Louis Crystal

Saint-Louis Crystal и Mike Shilov X Tapis Rouge устроили красивый вечер. Майк, мы тобой гордимся. Показать ковры своего дизайна на Миланской неделе, да ещё в партнёрстве с таким серьёзным брендом — это круто!

Living Nature Carlo Ratti

Мы уже писали об этом необычном проекте Carlo Ratti, устроенном прямо на площади Дуомо. В павильонах были воссозданы природные мотивы четырёх времен года — почти как в сказке «12 месяцев».

Конечно, не все мероприятия вошли в наш обзор, их в Милане во время Salone del Mobili было несколько десятков. Однако в памяти всегда остаётся только лучшее и самое яркое.

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