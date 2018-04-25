Новый ректор КНИТУ решил обставить кабинет мебелью за миллион рублей

Казанский национальный исследовательский технологический университет объявил тендер на закупку предметов мебели для кабинета нового руководителя вуза. Напомним, прежний ректор

Герман Дьяконов обвиняется в хищении денег, которые крупная госкорпорация перечисляла вузу в качестве пожертвований. Речь идет о суммах в 25–30 миллионов.

Как сообщается на сайте госзакупок, стоимость контракта по поставке мебели составляет чуть более миллиона рублей, все планируется закупить 15 предметов интерьера, в частности, самыми дорогими станут рабочий стол (258 тысяч рублей) и стол для переговоров (224 тысячи рублей).

Поставщика должны определить 14 мая.