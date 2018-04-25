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Новый ректор КНИТУ решил обставить кабинет мебелью за миллион рублей
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Новый ректор КНИТУ решил обставить кабинет мебелью за миллион рублей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Казанский национальный исследовательский технологический университет объявил тендер на закупку предметов мебели для кабинета нового руководителя вуза. Напомним, прежний ректор
Герман Дьяконов обвиняется в хищении денег, которые крупная госкорпорация перечисляла вузу в качестве пожертвований. Речь идет о суммах в 25–30 миллионов.
Как сообщается на сайте госзакупок, стоимость контракта по поставке мебели составляет чуть более миллиона рублей, все планируется закупить 15 предметов интерьера, в частности, самыми дорогими станут рабочий стол (258 тысяч рублей) и стол для переговоров (224 тысячи рублей).
Поставщика должны определить 14 мая.
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