Как живут американские дизайнеры интерьеров: в гостях у Кейтлин

Присмотритесь к этому дому. Он яркий, броский, с характером. В общем, он именно такой, каким захотела увидеть его хозяйка. Как гласит пословица: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Но что, если вообще забыть отмерить что-либо? Да-да, именно благодаря такому подходу Кейтлин Моран (Caitlin Moran), дизайнер и по совместительству хозяйка этого замечательного дома, смогла создать нечто незабываемое и действительно впечатляющее.

— Это было намного сложнее, чем работать с клиентами. У меня были сотни предметов и тысячи стилей, которые мне нравились. И этого вполне хватило, чтобы у меня случился кризис личности.

Кейтлин Моран

В результате Кейтлин сделала то, что никогда не советовала своим клиентам. Она начала работать в каждой комнате по отдельности. «Риск работы в таком ключе заключается в том, что в результате вы можете получить дом, полный эклектики», — подчёркивает Моран. Однако если посмотреть на результат, то смешение стилей уже не кажется чем-то ужасным. Это, наоборот, привлекает, удерживает взгляд и наталкивает на собственные идеи.

Кейтлин Моран

Кейтлин Моран родилась в Сан-Франциско, однако её детство прошло в Далласе. В её арсенале — учёная степень в области истории искусств, год жизни во Флоренции, где она изучала прикладное искусство, признание в сфере дизайна интерьеров и, что немаловажно, собственная фирма. Кейтлин открыла её в 2004 году и с тех пор активно занимается дизайном квартир и домов в Техасе, Нью-Йорке, Чикаго и по всей Калифорнии. Главная отличительная черта работ Кейтлин — это гармоничное сочетание элементов изящного прошлого и современной чувственности.

caitlinmoraninteriors.com Гостиная в чёрно-белых тонах

По словам Моран, она не любит работать с чёрным цветом. Но однажды ей довелось влюбиться в чёрно-белый текстиль из Casamanc, что и стало отправной точкой для создания этого интерьера. Конечно, многие стараются избегать чёрного цвета. Но в этом случае сочетание чёрно-белых мотивов в текстиле и чёрной мебели делают интерьер очень гармоничным.

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Столовая

Столовая — это полная противоположность гостиной. Кейтлин Моран предпочла выполнить её в светлых тонах, обозначив пространство оригинальной люстрой Carmen. Люстра и яркий плетёный ковёр создают атмосферу 70-х, которая так нравится дизайнеру. Кстати, если вас тоже привлекает эпоха хиппи, то такой недорогой элемент, как плетёный ковёр с орнаментом, принесёт дух 70-х в ваше жильё. Ну и люстра с абажуром из бахромы не помешает!

Наше мнение:

— Сегодня в магазинах можно приобрести всё необходимое для создания оригинальной люстры в стиле 70-х своими руками.

Кухня с «кирпичной» кладкой

Кейтлин Моран довольно современный дизайнер, поэтому в её интерьере можно найти не только прошлое, но и настоящее. Например в её доме просторная открытая кухня. И хотя все её клиенты предпочитают белые гарнитуры, Кейтлин решила, что ей подойдёт сочетание белого дуба и чёрной столешницы. Кроме того, фартук она решила выложить современной плиткой «кабанчик» (в Европе её ещё называют «метро») с градиентом от тёмно-синего до угольно-чёрного. В итоге получилось гармоничное сочетание современности, классики, модерна и… ещё одного яркого плетёного ковра.

Да, тут ненароком вспоминается её фраза про эклектику. Но результат всё равно впечатляет. А если задуматься, что всё это, в конечном счёте, ещё и доступно на нашем рынке, а не только в Америке, то сразу хочется и фартук такой на кухню, и столешницу чёрную, и даже яркий коврик на пол постелить.

Круглая ванна и снова «кирпич»

Использование глубоких круглых ванн относит нас эдак на 100 лет назад, да и повторное использование плитки «кабанчик», на этот раз светлых оттенков, не позволяет думать, что мы находимся в нашем времени. Вот и ещё одно помещение, где стили вновь поменялись и вновь смешались. Если обратить внимание на мозаику на полу, то сразу начинает казаться, что это не Америка и не Европа, а уже Восток. Правда, ненавязчивый и лёгкий.

Чего не скажешь о гримёрной, в которой царит дух южного Марокко. Тёмные обои с резкими зигзагами, светильник и оригинальное зеркало создают атмосферу жаркой страны.

Наше мнение:

— Не стоит бояться смешивать стили. В результате можно получить уникальный интерьер, который запомнится вам надолго.

Спальни

Смешение стилей не обошло и спальни, представленные в доме Кейтлин. Так, детская для её дочери выполнена в спокойных тонах, но при этом не лишена изюминки. Специально на заказ были сделаны римские шторы и изголовье кроватки из ткани Carolina Irving. В результате получился законченный комплект, идею которого стоит взять на заметку для оформления как детских, так и взрослых спален.

Кстати, спальня Кейтлин и её мужа сделана тоже в спокойных тонах, акцент — на светлом сером цвете, который есть и в текстиле, и в оформлении стен.

Стоит обратить внимание и на комнату для няни. Тут вновь идеальное сочетание текстиля в оформлении дивана и окон — излюбленный приём Кейтлин, да и многих других дизайнеров. Беспроигрышный вариант, если хотите.

Картины, детали, цвета

Весь дом Кейтлин — это одна сплошная идея, включающая в себя тысячи маленьких идей и задумок. В нём нашли своё место картины современных художников и классический портрет, восточные мотивы и европейская строгость, яркие нотки Южной Америки и романтичность французской роскоши. Так или иначе, это шедевр. Шедевр из ничего и сразу из всего. Это результат качественной работы, вызов правилам и совет: «Не бойтесь украшать то, что вы любите!»

houseofturquoise.com; caitlinmoraninteriors.com; Фото: Virginia Rollison

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