В Москве открылась новая шоу-рум Leicht

Если возник вопрос, где купить премиальную немецкую кухню, то мы можем помочь. В апреле открылась новая фирменная шоу-рум Leicht по адресу: 1-й Щипковский переулок, д 4, ТЦ «Твинстор», 2 этаж.

Именно здесь теперь расположен салон фабрики, известной далеко за пределами Германии за своё качество и стиль. Компания Skylake стала новым официальным дистрибьютером продукции бренда Leicht в Москве. Большая экспозиция дизайнерских кухонь будет демонстрировать самые последние немецкие технологии, широчайшую линейку продукции и огромный выбор аксессуаров.

Более подробную информацию можно получить по телефону + 7 (499) 771-20-23.

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