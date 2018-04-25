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В Москве открылась новая шоу-рум Leicht
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В Москве открылась новая шоу-рум Leicht 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Если возник вопрос, где купить премиальную немецкую кухню, то мы можем помочь. В апреле открылась новая фирменная шоу-рум Leicht по адресу: 1-й Щипковский переулок, д 4, ТЦ «Твинстор», 2 этаж.
Именно здесь теперь расположен салон фабрики, известной далеко за пределами Германии за своё качество и стиль. Компания Skylake стала новым официальным дистрибьютером продукции бренда Leicht в Москве. Большая экспозиция дизайнерских кухонь будет демонстрировать самые последние немецкие технологии, широчайшую линейку продукции и огромный выбор аксессуаров.
Более подробную информацию можно получить по телефону + 7 (499) 771-20-23.
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