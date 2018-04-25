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12 простых идей для оформления обеденной зоны на даче
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12 простых идей для оформления обеденной зоны на даче 

IVD.ru 1 час назад
Фото: IVD.ru
Мебель
1. Раскладной стол и стулья
Идея для тех, кто не проводит на даче много времени и не планирует обустраивать сезонную обеденную зону. Маленький складной стол и несколько стульев легко перемещать из домика или кладовки на веранду и участок, их так же легко собирать и хранить. Ко всему прочему, это еще и бюджетно.
Фото: livethemma.ikea.se  2. Комплект плетеной мебели
Вариант гораздо менее бюджетный, но очень красивый и атмосферный. Завтраки, обеды и ужины на даче с плетеной мебелью превратятся в ритуалы и настоящий релакс. Такая мебель редко складывается, поэтому нужно обустроить полноценную обеденную зону под навесом. Этот вариант больше подойдет тем, кто выезжает жить на дачу в теплое время года.
Фото: Instagram mebelforlife.info
3. Стол с разными местами для сидения
Сочетание разных стульев и скамеек придает обедам на даче особый колорит. Такую обеденную зону вполне можно организовать без трат семейного бюджета: проведите инвентаризацию в своем доме, у родственников или друзей — наверняка найдутся ненужные стулья и старый, но все еще пригодный стол. Несколько подушек и стильная льняная скатерть добавят уюта.
Фото: livethemma.ikea.se  4. Подобие современного патио
Думаете, что организовать стильное патио на обычном участке нереально? Отнюдь. Несколько низких стульев (ищите в коллекциях известного шведского бренда), такой же низкий столик — и готово. Можете уже планировать отпуск и представлять, как комфортно будет прилечь в таком месте с бокалом прохладительного напитка.
Фото: ИКЕА
5. Хенд-мейд мебель из строительных паллет
Нередко мебель из строительных паллет можно увидеть в интерьерах городских квартир. Но если там она уместна только в определенных стилях, то на даче ей точно самое место. К тому же такой диван или столик совсем несложно сделать своими руками.
Фото: livethemma.ikea.se  6. Гамак и маленький столик
Для небольшой семьи такая зона вполне уместна. Подойдет молодой семейной паре, которая может позволить себе немного похулиганить и есть не чинно за столом, а лежа или сидя в мягком гамаке.
Фото: livethemma.ikea.se  7. Плетеный пуф вместо столика и разные кресла
Такая импровизированная обеденная зона легко обустраивается: любой подходящий пуф с подносом, найденные стулья с мягкими подушками и хорошее настроение как главный атрибут.
Фото: livethemma.ikea.se  Аксессуары
1. Зонт
Завтраки и обеды не могут быть комфортными под палящим солнцем или летним дождем. Самая простая и бюджетная идея для защиты обеденной зоны — садовый зонт. Его всегда можно сложить, если необходимость отпадет.
Фото: ИКЕА
2. Посуда
Готовясь в дачному сезону, соберите дома ту посуду, которую уже нельзя поставить на обеденный стол в городской квартире. Это могут быть оставшиеся целыми тарелки и чашки из сервизов (когда остальные уже разбиты или утеряны), посуда, доставшаяся вам от родителей и бабушек, но все еще целая и в хорошем состоянии. На даче не стоит отказываться от разномастных тарелок и стаканов в сервировке стола, они придают особый колорит.
Фото: Instagram apartmenttherapy
3. Корзина для пикника
Для того чтобы сделать обеды на даче еще уютнее и при этом удобнее, позаботьтесь о простой корзине для пикника. В нее легко сложить всю еду и воду, чтобы вынести к столу.
Фото: ИКЕА
4. Тележка
С той же задачей может справиться и тележка — при условии, что на дачном участке есть ровные дорожки. Переместить готовую еду от мангала или летней кухни к столу сможет один человек, если сложить все тарелки и подносы в такую тележку.
Фото: ИКЕА
5. Текстиль
Именно с его помощью можно создать уют в обеденной зоне. Откажитесь от пластиковых скатертей — тканевые всегда можно отвезти в город и постирать в стиральной машинке. Позвольте себе легкомысленные принты, которые трудно вписать в городскую квартиру: цветочные узоры или яркие цвета.
Фото: allputtogether.com
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