12 простых идей для оформления обеденной зоны на даче

Мебель

1. Раскладной стол и стулья

Идея для тех, кто не проводит на даче много времени и не планирует обустраивать сезонную обеденную зону. Маленький складной стол и несколько стульев легко перемещать из домика или кладовки на веранду и участок, их так же легко собирать и хранить. Ко всему прочему, это еще и бюджетно.

Фото: livethemma.ikea.se 2. Комплект плетеной мебели

Вариант гораздо менее бюджетный, но очень красивый и атмосферный. Завтраки, обеды и ужины на даче с плетеной мебелью превратятся в ритуалы и настоящий релакс. Такая мебель редко складывается, поэтому нужно обустроить полноценную обеденную зону под навесом. Этот вариант больше подойдет тем, кто выезжает жить на дачу в теплое время года.

Фото: Instagram mebelforlife.info

3. Стол с разными местами для сидения

Сочетание разных стульев и скамеек придает обедам на даче особый колорит. Такую обеденную зону вполне можно организовать без трат семейного бюджета: проведите инвентаризацию в своем доме, у родственников или друзей — наверняка найдутся ненужные стулья и старый, но все еще пригодный стол. Несколько подушек и стильная льняная скатерть добавят уюта.

Фото: livethemma.ikea.se 4. Подобие современного патио

Думаете, что организовать стильное патио на обычном участке нереально? Отнюдь. Несколько низких стульев (ищите в коллекциях известного шведского бренда), такой же низкий столик — и готово. Можете уже планировать отпуск и представлять, как комфортно будет прилечь в таком месте с бокалом прохладительного напитка.

5. Хенд-мейд мебель из строительных паллет

Нередко мебель из строительных паллет можно увидеть в интерьерах городских квартир. Но если там она уместна только в определенных стилях, то на даче ей точно самое место. К тому же такой диван или столик совсем несложно сделать своими руками.

Фото: livethemma.ikea.se 6. Гамак и маленький столик

Для небольшой семьи такая зона вполне уместна. Подойдет молодой семейной паре, которая может позволить себе немного похулиганить и есть не чинно за столом, а лежа или сидя в мягком гамаке.

Фото: livethemma.ikea.se 7. Плетеный пуф вместо столика и разные кресла

Такая импровизированная обеденная зона легко обустраивается: любой подходящий пуф с подносом, найденные стулья с мягкими подушками и хорошее настроение как главный атрибут.

Фото: livethemma.ikea.se Аксессуары

1. Зонт

Завтраки и обеды не могут быть комфортными под палящим солнцем или летним дождем. Самая простая и бюджетная идея для защиты обеденной зоны — садовый зонт. Его всегда можно сложить, если необходимость отпадет.

Фото: ИКЕА

2. Посуда

Готовясь в дачному сезону, соберите дома ту посуду, которую уже нельзя поставить на обеденный стол в городской квартире. Это могут быть оставшиеся целыми тарелки и чашки из сервизов (когда остальные уже разбиты или утеряны), посуда, доставшаяся вам от родителей и бабушек, но все еще целая и в хорошем состоянии. На даче не стоит отказываться от разномастных тарелок и стаканов в сервировке стола, они придают особый колорит.

Фото: Instagram apartmenttherapy

3. Корзина для пикника

Для того чтобы сделать обеды на даче еще уютнее и при этом удобнее, позаботьтесь о простой корзине для пикника. В нее легко сложить всю еду и воду, чтобы вынести к столу.

Фото: ИКЕА

4. Тележка

С той же задачей может справиться и тележка — при условии, что на дачном участке есть ровные дорожки. Переместить готовую еду от мангала или летней кухни к столу сможет один человек, если сложить все тарелки и подносы в такую тележку.

Фото: ИКЕА

5. Текстиль

Именно с его помощью можно создать уют в обеденной зоне. Откажитесь от пластиковых скатертей — тканевые всегда можно отвезти в город и постирать в стиральной машинке. Позвольте себе легкомысленные принты, которые трудно вписать в городскую квартиру: цветочные узоры или яркие цвета.

Фото: allputtogether.com