Как сделать спальню комфортнее: советы дизайнеров

После наших рекомендаций спальня совершенно точно станет вашей любимой комнатой в квартире. Ведь здесь вы сможете с ещё большим комфортом набираться сил для новых свершений.

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Кровать должна быть удобной и качественной. Не стоит жалеть на неё средств — как известно, человек проводит во сне практически треть своей жизни. Отдайте предпочтение широкой двуспальной модели. Кроме того, обратите внимание на матрас — лучше выбрать ортопедический. Он должен быть достаточно удобным — таким, чтобы на нём было приятно лежать. Поэтому при покупке столь важного предмета не стесняйтесь — просто полежите на разных матрасах по 10—15 минут.

Мария Соловьёва-Сосновик, дизайнер:

— Для выбора кровати отправляйтесь по магазинам. Постарайтесь понять, нравятся вам низкие кровати или высокие. Полежите буквально на всех кроватях в магазине. Когда кровать выбрана, останется дело за матрасом. Он должен быть самым удобным на свете. Есть матрасы мягкие с одной стороны и, например, средней жёсткости с другой — для тех пар, которым нравятся разные условия сна. Ещё обращайте внимание на выступающие углы, возможно, они станут причиной постоянных синяков на ногах. И помните, что в спальне очень важен порядок. Вещи, разложенные ровным слоем по всем свободным поверхностям, украшают только магазины, и то не все. Поэтому в спальне должно быть достаточное количество закрытых мест для хранения. Не забывайте использовать покрывало, его можно просто набросить на кровать. Сверху — несколько красивых подушек. Красота иногда требует всего двух минут вашего времени.

— Спальня — это самое интимное место в интерьере, и важно выяснить предпочтения и мечты владельца, объединить желания, например, обоих супругов в их индивидуальном видении этого места.

Всегда можно «покрутить» кровать на разные стенки и проверить, в каком направлении вам наиболее приятно и комфортно спать. Если изголовье кровати направлено к окну, желательно сделать это изголовье высоким.

При достаточном объёме помещения можно предложить использовать балдахин — как только в зоне головы, так и на всю площадь кровати. Это элемент красив, но на любителя. Разного рода балки, выступы потолка, а также люстру желательно не располагать над зоной кровати.

am-interiors.ru Цветовое решение

Оптимальными цветами для спальни считаются пастельные оттенки. Белый, бежевый, светло-голубой, нежно-розовый и персиковые цвета расслабляют, дарят спокойствие и располагают к отдыху. Если вам очень хочется яркого цвета в спальне, то можно выбрать аксессуары любимого цвета. Главное — не переусердствовать!

Приятный текстиль

Занавески, подушки, постельное бельё — в спальне текстиль играет одну из самых важных ролей в создании особой атмосферы. Огромное значение имеет окно — если вам повезло и из своей спальни вы можете увидеть красивый пейзаж, то используйте тонкий тюль. Если же нет или вы просто любите полумрак, то стоит остановить свой выбор на плотных шторах.

Екатерина Кокоулина, дизайнер:

— В дизайне спальни я бы уделила особое внимание теме текстиля. Его нужно подбирать не только по цвету или орнаменту, а скорее по тактильным ощущениям. Это могут быть ткани со сложным составом, который включает шерсть или шёлк. Мягкие и ложащиеся в красивые складки. Я избегаю шуршащих тканей. Правильно подобранный, приятный на ощупь мягкий текстиль создаст необходимый уют в любой спальне, вне зависимости от стиля интерьера, будь это лофт или классика.

rvkdesign.ru Идеальный свет

Спальня — то пространство, где нет необходимости в изобилии света. Отличным решением будет установить в комнате бра, торшеры, напольные лампы. Идеально, если источники освещения будут из матового материала. Помните о своём комфорте и позаботьтесь о том, чтобы можно было выключить свет, не вставая при этом с кровати.

Мария Соловьёва-Сосновик, дизайнер:

— Даже самая маленькая спальня будет уютной, если в ней есть несколько уровней света: например бра или настольные лампы. Можно ещё заменить их потолочными светильниками, подвешенными на высоту 120—150 см от уровня пола, в зависимости от высоты изголовья. Как правило, бра или подвесные светильники должны находиться над прикроватными тумбочками, а не над изголовьем кровати. Возле изголовья кровати или над ним можно установить маленькие лампочки для чтения. Сейчас продаётся специальная подсветка для шкафов, которая включается при открывании двери шкафа. И ни в коем случае люстра не должна находиться над кроватью — это лишает комфорта большинство людей.

bureau17-117.com Тёплый пол Пол в спальне должен быть тёплым! Поэтому можно выбрать пол с подогревом или же постелить мягкий светлый коврик с высоким ворсом. Тогда вы точно каждый день будете вставать с «той ноги»!

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