Неделя моды в Санкт-Петербурге: A.NoDesign осень-зима 2018

Автор: Ксения Пелевина Неделя моды в Санкт-Петербурге полна интересных имен. В этом сезрне была представлена концептуальная коллекция A.NoDesign под названием Dramatic Chic. Она основана на многослойности, разнообразных фактурах, комбинируемых между собой, и конечно же полностью выполнена в черном, словно актеры фильмов жанра нуар сошли с экранов.

На пресс-конференции руководитель SPBFW Никита Кондрушенко представил петербургского дизайнера Alex No и рассказал о его коллекции: «Работа очень профессиональная, выполнена в сложном стиле, с соответствием авторской концепции, со своим личным стилем. На первый взгляд избыточность деталей складывается в четкий, острый стиль. Я с большим удовольствием показал эту коллекцию».

Дизайнер представил объединенную коллекцию: как женскую, так и мужскую. Поверх женских платьев в пол мы видим юбки, фактурные кожаные и трикотажные кофты. Все это дополнялось перчатками и гетрами.

Мужская линия — не менее интересная. Атласные костюмы дополнялись меховыми шарфами, фактурными накидками со сборками. Макияж и прически моделей соответствовали стилистике показа: макияж с акцентом на глаза в темных тонах, начесы и растрепанные волосы.

В итоге, петербургскому дизайнеру удалось скомбинировать сложные фактуры с легкостью тканей и общим стилем показа, носившим мрачное, таинственное направление фильмов нуар. Сам дизайнер говорит: «Это коллекция со смыслом. Поиск своего человека — это то, что хотелось показать».