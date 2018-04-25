Как обустроить домашнее ателье: советы и идеи

Конечно, в первую очередь наша статья будет интересна тем, кто организовал у себя на дому маленькое ателье.

Главное в бизнесе — чтобы заказчики были постоянными. Для этого нужно продумать многое: концепцию, примерные расходы, рекламу и, конечно же, рабочее пространство. Мы дадим несколько полезных советов, как его организовать.

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Как стилисту, творцу и владельцу бизнеса, в первую очередь вам нужно учесть практичность всех зон — творческой (для создания изделий, зарисовки эскизов и лекал), рабочей (со столом для раскроя, нужными материалами, швейной машиной), клиентской (зона приёма и примерки).

Главное преимущество открытой планировки состоит в том, что она позволяет маленьким пространствам выглядеть большими, поэтому если вы собираетесь делать из квартиры мастерскую — открытая планировка предоставит возможность разместить всё необходимое и украсить помещение в соответствии с вашими предпочтениями.

В первую очередь обновите вашу «производственную базу» — швейная машинка должна быть многофункциональной, понадобится хороший утюг с парогенератором и, возможно, специальное устройство для обработки паром на весу, не забудьте про распошивалку (аппарат, незаменимый для обработки трикотажных изделий), а также мы настоятельно советуем не жалеть средств на стиральную машинку. Чтобы сэкономить немного места, можно расположить гладильную доску за зеркалом или спрятать её в полке или на двери вашей мастерской.

Ткани, лекала, вырезки занимают много места, но всегда должны быть на расстоянии вытянутой руки. А что делать, если вам заказано сложного покроя платье? Как расположиться на столе? Может, на полу? Или закрепить ткани на стене? Нет. Хорошая швейная студия не может обойтись без удобного стола для раскроя. Помните, что для раскроя необходим стол, над которым не приходится сгибаться в три погибели и где можно расстелить ткань во всю её ширину. Немаловажная деталь любой мастерской — отдельный рабочий стол, удобный как для расположения компьютера или ноутбука, создания эскизов и ведения нужной документации, так и с полками для модных журналов и коробок с выкройками. Постарайтесь разместить столы в наиболее освещаемом месте, чтобы тратить меньше сил и средств на освещение рабочей зоны.

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По возможности выделяйте пространство для стойки с вешалками для готовых заказов. Это не только освежит интерьер яркими красками, но и поможет клиентам в полной мере оценить вашу работу. Что же касается расположения и хранения материалов, на помощь вам придут не только всевозможные полки, ящики, коробки, но даже… стены. Стены используются мастерами не только для закрепления полезных заметок и статей, эскизов и фотографий, но и для хранения тканей, ножниц, лент, красок и даже ниток. А если украсить зону хранения, к примеру, рамочкой, это сделает такое место оригинальным декоративным элементом. Можно использовать при организации рабочего места прозрачные ящики, банки и коробки, если же такой возможности нет, можно воспользоваться стикерами или оригинальными бирочками.

Без чего не может обойтись ни одна швейная мастерская? Конечно же, без манекена. Его можно приобрести, а можно сделать или оформить самостоятельно, использовав разноцветную ткань, мешковину, картон, проволоку и даже страницы глянцевых журналов. Если манекен не задействован, украсьте его красивыми бусами, цветами или шарфом. Такой необычный элемент, мы уверены, не только притянет взгляд и разбудит интерес у любого клиента, но и покажет ваш индивидуальный авторский почерк.

Обдумайте также, где вам будет удобно беседовать с заказчиками и обмерять их: потребуется большое зеркало и ширма для переодевания. А если украсить интерьер милыми винтажными вещицами и деталями (к примеру старую гладильную доску использовать как столик), мастерская будет похожа на настоящее модное ателье.

Творческих и рабочих вам успехов!