Светлое будущее: какой оттенок блонда тебе подходит

Существует невероятное множество оттенков блонда — от платинового до золотистого. А теперь к ним добавились еще и лавандовые, а также розоватые вариации. Cosmo подскажет, как найти светлый оттенок, который подойдет именно тебе.

Одну из лидирующих позиций занимает #Silverhair-блонд или, проще говоря, серебряные оттенки в любых проявлениях — от темно-серых до белой платины. Они подходят девушкам со светлой кожей или же красоткам с теплым подтоном кожи и голубыми глазами. Перекрасившись в блондинку, всегда помни о макияже: тон должен быть идеальным, так как светлые волосы подчеркнут любые дефекты кожи. И делай только один яркий акцент — красная помада или смоки-айз, третьего не дано.

Второй по популярности тренд — #Nude. Вдохновением для него послужили актуальные идеи макияжа. Раньше популярностью пользовался контуринг, потому и окрашивание волос было контрастным — пряди у лица могли быть намного светлее основной массы волос. Сейчас в моде более пастельный мейкап, а значит, и цвет волос становится более спокойным. Мастера отдают предпочтение мягким переливам цвета — сочетанию теплых и холодных тонов. Такое окрашивание подойдет абсолютно каждой девушке, нужно только подобрать подходящий оттенок.

Если ты не боишься быть яркой, то попробуй блондоранж (или оранжевый блонд). Это светло-апельсиновые оттенки, которые могут быть как насыщенными, так и приглушенно-персиковыми. Этот вариант визуально смягчает черты лица и подходит «белоснежкам» с холодным подтоном кожи. Если оттенок твоей кожи розоватый, то о блондоранже лучше забыть. А еще помни, что на подобные эксперименты стоит идти девушкам, возраст которых не превышает 30 лет. Все-таки девушкам постарше следует выбирать более спокойные варианты.

«Чтобы ни говорили, но связь между возрастом и оттенком волос есть. Яркие пряди, экстремальные цвета подходят молодым, а варианты поспокойнее — девушкам постарше (от 35 лет)». Золотистый блонд всегда выглядит очень благородно. Это не просто золотистый отлив, а оттенок драгоценного металла. Он подойдет абсолютно всем. Но если хочется чего-то погорячее, то выбирай эффектный ярко-желтый цвет.

Лавандовые волосы «носят» и стар, и млад, но все-таки этот вариант больше подходит молодым девушкам с теплым оттенком кожи. Если подтон ее холодный, оливковый, то в сочетании с «лавандой» он может стать сероватым. Хочешь именно этот блонд, несмотря ни на что? Тогда сочетай его с ярким макияжем!

Клубничный блонд во всех своих вариациях не сдает позиций — от насыщенных оттенков до едва уловимых кварцевых бликов. Как вариант — бежевый блонд с небольшим розоватым отливом.