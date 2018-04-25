Стильная квартира в Замоскворечье

Хозяева этих просторных апартаментов в Замоскворечье — супружеская пара с двумя сыновьями. Для того чтобы превратить квартиру в комфортное жилое пространство для всей семьи, потребовалась полная перепланировка помещений. В процессе реконструкции всю площадь поделили на два блока в зависимости от функционального назначения. Общественный блок представляет собой объединённое пространство кухни, столовой и гостиной, зонированное лишь визуально, а также зимний сад, две открытые террасы с панорамным видом на Москву и кабинет хозяина.

В приватном блоке организовали главную спальню и детские с ванными комнатами, гардеробную. Также архитекторы заменили стандартное окно в гостиной (выходящее на малую террасу) на окно без переплётов. Возник эффект, будто гостиная и терраса — это одно целое.

«К каждому проекту у нас индивидуальный подход, — рассказывает Ведран Бркич. — Стиль будущего объекта зависит от множества факторов: местоположения, архитектуры дома, пожеланий клиентов. И только когда все эти факторы складываются в единое целое, получается идеальный проект. Что касается этого интерьера, то его сложно отнести к какому‑то определённому стилю. Здесь нет одной доминантной черты, важно гармоничное сочетание всех предметов мебели и аксессуаров. Также для нас большое значение имеет освещение. Благодаря окнам, выходящим на террасы, мы обеспечили попадание естественного дневного света в гостиную и кабинет. А подсветка террас перекликается с вечерними огнями города вокруг».

Расположение квартиры в самом сердце столицы обусловило выбор классической основы интерьера. Но и предпочтения заказчиков тоже сыграли роль. Клиенты — давние поклонники мебельных фабрик Fendi Casa, Visionnaire, Longhi. А удобные диваны Flexform и авангардные инсталляции в кухне–столовой вносят в интерьер современные штрихи.

Контраст стилей усиливается ещё и за счёт цветовых сочетаний. В интерьере главенствует тёплая светло–бежевая цветовая гамма, а полы из континентального дуба и мягкие ковры делают интерьер по‑домашнему уютным. На этом фоне особенно эффектно смотрятся аксессуары, выполненные в тёмных тонах. «Нам нравится экспериментировать, сочетать разные стили, — говорит один из авторов проекта Ведран Бркич. — Процесс творчества мы стараемся ничем не ограничивать, всё зависит от полёта фантазии. Это и помогает нам каждый раз реализовывать такие не похожие друг на друга проекты. Но определённые рамки всё же существуют. Например, интерьер в каком‑то одном стиле, даже классическом, — не наш вариант. В конечном итоге для нас главное — горящие глаза заказчиков и их абсолютное удовлетворение результатом».

Ведран Бркич вспоминает: «Квартиру мы выбирали вместе с заказчиком. Посмотрев несколько объектов в одном районе, наконец-то выбрали „ту самую“. Там был неплохой ремонт, но заказчик решил всё изменить по собственному вкусу. Его мы знаем давно, работаем не первый год и хорошо представляем себе его вкусы и предпочтения. Нашей главной задачей было создать интерьер классический, но в современной манере».