7 модных правил обустройства обеденной зоны

Обустройство обеденной зоны — дело непростое. Особенно когда хочется соединить функциональность, комфорт и эффектность. На первый взгляд это может показаться чем-то сложным и требующим особых знаний. Но на самом деле для того, чтобы сделать модную и красивую обеденную зону в вашей квартире, достаточно выбрать один из следующих семи вариантов.

Комбинируйте стол со встроенной мебелью

Это может быть встроенная в стену банкетка. А может быть удобный низкий подоконник, обитый тканью. Выгодно будет смотреться двойная банкетка с прямоугольным столом посередине. Правда, для такой расстановки мебели нужна определённая планировка кухни. Поэтому если у вас именно такая, воспользуйтесь нашим советом.

Используйте скамейки

Оригинально и современно будут смотреться длинные скамейки вместо стульев. Это могут быть как простые деревянные, так и более комфортные — обитые тканью или с подушками. Кстати, длинная скамейка занимает гораздо меньше места, чем три стула. А ещё при необходимости её всегда можно задвинуть под стол.

Наше мнение:

— Если вы решили расположить обеденную зону на кухне, то для экономии пространства можно использовать как длинные скамейки, так и табуретки. Они выигрывают перед стульями за счёт того, что их можно спрятать под стол.

Играйте на контрасте

Не стоит забывать, что контрастные сочетания всегда выгодно оттеняют любую зону. И столовая — не исключение. Отлично будут смотреться светлый, даже белый стол и красные металлические или пластиковые стулья. В зависимости от интерьера вы всегда сможете подобрать выгодный вариант.

Статьи по теме Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей 7 важных вещей, без которых невозможно представить современную кухню

Все за круглый стол

Небольшой круглый стол поможет значительно сэкономить место. А если при этом он будет стоять рядом с угловой банкеткой, то вам могут и не понадобиться стулья. Ну а если вдруг придут гости — дополнительное сиденье можно всегда принести из соседней комнаты.

Наше мнение:

— Сочетание кухонного уголка и круглого столика — это прекрасное решение для небольших кухонь: нет необходимости постоянно держать стулья в помещении, а круглый стол занимает гораздо меньше пространства, чем прямоугольный или квадратный.

Разные стулья — это модно

И можно, и нужно! Комплект из совершенно несочетаемых и непохожих друг на друга стульев сделает вашу столовую зону яркой и очень необычной. А ещё можно их окрасить в разные цвета, что тоже будет очень и очень кстати.

Играем с высотой и ростом

Классический приём декорирования помещений — это сочетание разной высоты. И для обеденной зоны он также применим. Сочетайте стулья разной высоты, и вы получите удивительный эффект, а заодно привлечёте внимание ваших гостей. Попробуйте, вам обязательно понравится!

Выбирайте что-то необычное

Что можно использовать в качестве стульев и скамеек в обеденной зоне, но о чём вы никогда не задумывались? Как насчёт тюков сена? Такой вариант наверняка никогда не приходил вам в голову. Но это не значит, что он не имеет права на существование. Посмотрите, возможно, это именно то, что вам нужно.

Читайте также:

Как уютно обустроить современную кухню: идеи и советы

Как обустроить обеденную зону на кухне: готовые идеи

Как превратить тесную кухню в просторную студию