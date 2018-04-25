7 модных правил обустройства обеденной зоны 

Обустройство обеденной зоны — дело непростое. Особенно когда хочется соединить функциональность, комфорт и эффектность. На первый взгляд это может показаться чем-то сложным и требующим особых знаний. Но на самом деле для того, чтобы сделать модную и красивую обеденную зону в вашей квартире, достаточно выбрать один из следующих семи вариантов.
Комбинируйте стол со встроенной мебелью
Это может быть встроенная в стену банкетка. А может быть удобный низкий подоконник, обитый тканью. Выгодно будет смотреться двойная банкетка с прямоугольным столом посередине. Правда, для такой расстановки мебели нужна определённая планировка кухни. Поэтому если у вас именно такая, воспользуйтесь нашим советом.
Используйте скамейки
Оригинально и современно будут смотреться длинные скамейки вместо стульев. Это могут быть как простые деревянные, так и более комфортные — обитые тканью или с подушками. Кстати, длинная скамейка занимает гораздо меньше места, чем три стула. А ещё при необходимости её всегда можно задвинуть под стол.
Наше мнение:
— Если вы решили расположить обеденную зону на кухне, то для экономии пространства можно использовать как длинные скамейки, так и табуретки. Они выигрывают перед стульями за счёт того, что их можно спрятать под стол.
Играйте на контрасте
Не стоит забывать, что контрастные сочетания всегда выгодно оттеняют любую зону. И столовая — не исключение. Отлично будут смотреться светлый, даже белый стол и красные металлические или пластиковые стулья. В зависимости от интерьера вы всегда сможете подобрать выгодный вариант.
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Все за круглый стол
Небольшой круглый стол поможет значительно сэкономить место. А если при этом он будет стоять рядом с угловой банкеткой, то вам могут и не понадобиться стулья. Ну а если вдруг придут гости — дополнительное сиденье можно всегда принести из соседней комнаты.
Наше мнение:
— Сочетание кухонного уголка и круглого столика — это прекрасное решение для небольших кухонь: нет необходимости постоянно держать стулья в помещении, а круглый стол занимает гораздо меньше пространства, чем прямоугольный или квадратный.
Разные стулья — это модно
И можно, и нужно! Комплект из совершенно несочетаемых и непохожих друг на друга стульев сделает вашу столовую зону яркой и очень необычной. А ещё можно их окрасить в разные цвета, что тоже будет очень и очень кстати.
Играем с высотой и ростом
Классический приём декорирования помещений — это сочетание разной высоты. И для обеденной зоны он также применим. Сочетайте стулья разной высоты, и вы получите удивительный эффект, а заодно привлечёте внимание ваших гостей. Попробуйте, вам обязательно понравится!
Выбирайте что-то необычное
Что можно использовать в качестве стульев и скамеек в обеденной зоне, но о чём вы никогда не задумывались? Как насчёт тюков сена? Такой вариант наверняка никогда не приходил вам в голову. Но это не значит, что он не имеет права на существование. Посмотрите, возможно, это именно то, что вам нужно.
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