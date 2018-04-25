8 основных тенденций светотехники

На крупнейшей в мире выставке для архитекторов, дизайнеров и специалистов в области освещения побывали Наталья Маркевич, практикующий светодизайнер, куратор курса «Световой дизайн» школы МАРШ; Константин Дельтауров, индустриальный дизайнер; Константин Прокопенко, креативный директор салона «Светильники» на Малой Ордынке, 39 — и на дискуссии в рамках цикла Light Talks на Малой Ордынке, 39 поделились своими впечатлениями от увиденного.

1. Светодиодные источники освещения

Если раньше производители светодиодных источников освещения «подгоняли» свои изделия под стандарты светильников традиционной конструкции, то сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. Теперь производители светильников, люстр, бра и торшеров выпускают новые модели, адаптированные под светодиодные источники освещения.

Светильник со световодами (оптоволокно). Фото: Константин Дельтауров

2. Миниатюризация светильников

Как следствие этого — происходит миниатюризация светильников. Не нужны больше величественные люстры или вместительные плафоны, рассчитанные на установку мощных ламп накаливания или люминесцентных ламп. Светильники становятся очень компактными, точечными источниками света. Параллельно идёт миниатюризация светодиодных профилей и других компонентов. Такие светильники при желании можно сделать практически незаметными в интерьере.

Миниатюрные светодиодные светильники iGuzzini. Фото: Наталья Маркевич

3. Высокое качество освещения

Непрерывно растёт качество освещения. Уже нормой стали высокие показатели индекса цветопередачи у светодиодных источников света (как правило, их коэффициент цветопередачи составляет 90% и более, что соответствует очень хорошему качеству света). Светильники оснащаются миниатюрными системами линз, позволяющими фокусировать световое пятно нужной величины.

KKDC — светильник с системой линз Simes. Фото: Наталья Маркевич

4. Скрытые источники света

Яркие, точечные светодиоды часто используются в качестве скрытых источников света в различных светильниках с системами отражённого света.

Светильник отражённого света Simes. Фото: Наталья Маркевич

5. Светопроводники

Скрытые источники света оснащаются также различными светопроводниками. Это могут быть дизайнерские решения на основе оптоволокна, также в качестве светопроводников могут использоваться акрил и другие прозрачные материалы.

Светильник отражённого света Santa&Cole. Фото: Наталья Маркевич

6. Световые каскады

Из интерьеров исчезают знакомые, привычные системы верхнего освещения! Например, люстры — в их привычном для всех представлении. Их место всё чаще занимают сложные каскадные решения, использующие множество (десятки и сотни) точечных светильников. Такие световые каскады позволяют создавать необычные световые композиции, они представляют собой перспективный и интересный инструмент для дизайнеров, занимающихся светом.

Каскадный светильник. Фото: Константин Дельтауров

7. Интерактивное освещение

Всё шире используются современные технологии интерактивного освещения, например, светозвуковые панели, которые, помимо того что являются источниками света, являются одновременно и акустическими системами (были представлены на стендах LG).

Светильник отражённого света Vibia. Фото: Наталья Маркевич

8. Аккумуляторные источники света

Светодиодные источники света потребляют мало энергии и могут длительное время работать на аккумуляторах. Благодаря этому светильники становятся очень мобильными. Их можно снять с беспроводной зарядной базы и без проблем переместить на любое удобное место.

Лампа с беспроводной зарядкой. Фото: Константин Дельтауров

Редакция благодарит салон «Светильники» на Малой Ордынке, 39 за информационную поддержку и предоставленные материалы.