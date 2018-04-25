10 самых экспрессивных интерьеров санузлов общественных мест

Что может быть общего между рестораном с хорошей кухней, театром с великолепной постановкой, музеем с мировыми шедеврами? Ответ прост: помещение, которое объединяет любые общественные здания и учреждения, — санузел. От его вида и качества во многом зависит, с каким впечатлением люди покинут здание. Понимающие хозяйки скажут: лучше сэкономить на мебели в гостиной, чем на сантехнике в туалете.

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Сейчас об уровне сервиса в том или ином заведении не в последнюю очередь судят по интерьеру и сантехнике в туалетных комнатах. Именно поэтому во всех самых известных общедоступных местах мира сантехническому оборудованию дамских и мужских комнат уделяют первостепенное значение. В этом смысле, например, аэропорту Сингапура есть что предложить своим пассажирам.

Туалет как хранитель традиций

Некоторые общественные туалеты могут своим необычным видом и оригинальным дизайном соперничать с известными достопримечательностями. К примеру, туалетная комната театра «Шои Табучи» из американского города Бренсон оформлена в соответствии с традициями строительства уборных комнат во дворцах Японии конца XIX века.

Клозет в форме апельсина

В Тель-Авиве вы легко найдёте столь необходимое общественное заведение на улице, так как помещения для клозетов выполнены в форме апельсина. В том, чтобы одно из самых нужных для туристов, а иногда и горожан мест не прятать стыдливо, а напротив, сделать заметным издалека, есть своя логика.

Санузел с зеброй на стене

Стены а-ля зебра — именно так оформили туалет в одном из ресторанов Лондона, посчитав, что в таком виде «визитная карточка» заведения будет наиболее запоминающейся.

Совмещая приятное с полезным

А в другом ресторане, тоже лондонском, находясь у писсуара, человек может любоваться ночным видом города. Это тоже, вероятно, не скоро забудется.

Туалет «на природе»

В аэропорту Стокгольма решили, что человеку будет приятнее воображать, что в столь пикантный момент он находится на природе.

Наше мнение:

— Задумав ремонт туалетной комнаты, не стремитесь сделать её экстравагантной. В первую очередь обратите внимание на нормальную работу вентиляции и качественную сантехнику. Все отделочные материалы в этом помещении должны быть легко моющимися.

Туалет на борту НЛО В Гонконге кабинки общественных туалетов выполнены в форме капсул-яиц. Поговаривают, что такой проект был навеян автору фантастическими фильмами. Во всяком случае, посетители внутри капсулы легко могут представить себя на борту НЛО.

Унитаз за прозрачной дверью

Бар, расположенный в районе Сохо Нью-Йорка, известен своим необычным общественным туалетом. Кабинки туалета сделаны из прозрачного стекла. Но как только посетитель входит туда, через стекло снаружи увидеть уже ничего нельзя. Впрочем, как говорят, многие всё же не заходят в кабинки из опасения, что техника не сработает и кто-нибудь заснимет их на мобильный телефон в самый ответственный момент. И это несмотря на то, что за все годы сбоя не было ни разу.

Наше мнение:

— Если хотите оборудовать свою туалетную комнату каким-то гаджетом, пусть это будет датчик, реагирующий на тепло человеческого тела или на вес: вы входите — свет включается, вышли — темно. Отпадёт необходимость постоянно ругать домашних за невыключенный свет.

Красным по красному

Красные стены и красная сантехника — именно так выглядит часть туалетных комнат Эйфелевой башни после недавней реконструкции. Все цвета, особенно красный, выбраны не случайно.

Когда дизайнеры работали над проектом реконструкции «Железной леди», как ещё называют Эйфелеву башню, было решено в качестве основного выбрать красный венецианский цвет — его использовали при открытии памятника в 1889 году. В таком виде Эйфелева башня простояла первые 13 лет своего существования. И теперь, после реконструкции, в санузлах павильонов первого этажа башни установлено белое оборудование, контрастирующее с красными стенами. А на втором этаже в тон стенам установили и сантехнику. Кстати, вся она от всемирно известного испанского бренда Roca.

Туалет как произведение искусства

В центре искусств города Шебойган в США для оформления туалетных комнат наняли шесть художников — для выполнения уникальных росписей. Одна из них выполнена в дельфтском стиле художницей Энн Эги, которая использовала плитки белого и королевского голубого цвета. Теперь центр стал намного популярнее благодаря именно туалетам.

Клозет в капле дождя

В Гданьске общественный туалет сделали в виде расплывающейся капли дождя. По мнению специалистов проектного бюро, где разрабатывался этот проект, в таком виде здание общего пользования хорошо вписывается в архитектуру города, да и посетителям нравится.

Однако большинство всё же предпочитает обычные, красиво отделанные туалетные комнаты с хорошей сантехникой. Как, к примеру, в аэропорту Сеула или в московском Шереметьеве . Кстати, в Шереметьеве можно ознакомиться с лучшими образцами коллекций сантехники всемирно известного бренда Roca.

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