То, на чём не стоит экономить: 10 самых важных вещей

У каждого человека свой набор базовых предметов, без которых сложно обойтись. Но есть и универсальные вещи, делающие любой дом уютнее. В этой статье мы расскажем о том, что действительно стоит приобрести.

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1. Постельное бельё

Важную часть жизни мы проводим во сне. А крепкий и спокойный сон невозможен без качественной кровати, подходящего матраца и идеального постельного белья! Согревающая бязь, прочный бамбук, износостойкий сатин, воздушный ситец, прохладный шёлк — всё это многообразие тканей поможет вам выспаться и встать утром в хорошем расположении духа. Качественные простыни не обязаны быть дорогими. Сегодня несложно найти постельное бельё, которое подойдёт к интерьеру спальни и прослужит не один год.

2. Занавески

Не забывайте о шторах. Они нужны не только для «защиты от соседей», но и как дополнение к интерьеру. К стилю минимализм подойдут однотонные римские шторы, к классическому интерьеру — гардины с прихватом, к уютной обстановке в стиле прованс — шторы с оборками и цветочным орнаментом.

Наше мнение:

— Если вы обладатель небольшой квартиры или просто хотите визуально расширить пространство — выбирайте лаконичные шторы одного тона с общим цветом стен.

3. Кресло

Те, кто работают дома, хорошо знают, что рабочее место должно быть удобным: в меру мягким, со спинкой и подлокотниками. Но даже если вы садитесь за компьютер или ноутбук всего на полчаса вечером или утром перед работой, выбирайте кресло, в котором с комфортом проведёте эти полчаса. Никаких деревянных табуреток или жёстких неудобных скамеечек!

4. Детали

Ваша комната создана для удобства и комфорта. Наполните её теми вещами, без которых не чувствуете себя уютно. Если вы предпочитаете романтическую атмосферу в доме, расставьте ароматические свечи или лампы с приглушённым светом. Если каждый вечер вы любите слушать старый добрый джаз — поставьте в комнате проигрыватель с любимыми пластинками. Главное, чтобы настроение комнаты гармонировало с вашим!

5. Кухня

Присмотритесь к мебели на кухне. Обеденный стол предназначен не только для утреннего завтрака «на бегу». Он собирает семью и друзей, поэтому выбирая стулья или диван для кухни, позаботьтесь о том, чтобы мебель была удобной и подходила для долгих посиделок за чашечкой чая.

6. Сервировка стола

Если вы любите готовить и хотя бы иногда балуете себя или гостей кусочком брусничного пирога или порцией тирамису, не забудьте о такой важной составляющей ужина, как сервировка. Чашки из невесомого фарфора, роспись на тарелках и подносах или изысканная подставка для торта под стеклянным колпаком превратят чаепитие в маленький праздник.

Наше мнение:

— Не забывайте о текстиле для кухни, даже если вы не любите скатерти или не пользуетесь ими ежедневно. Небольшие салфетки под столовые приборы или настольные дорожки, подобранные в тон к посуде или вазе с цветами, добавят сервировке стола стиля и индивидуальности.

7. Порядок в прихожей

Прихожая или коридор — первое, что вы видите, попадая в квартиру. Но часто прихожая служит не местом встречи гостей, а бессистемным нагромождением курток, обуви, головных уборов и тому подобного. Открытые полки создают иллюзию беспорядка, поэтому лучше поставьте при входе небольшой комод, куда можно спрятать всё лишнее.

8. Зеркало

Если на зеркале можно сэкономить, не обрамляя его, то места для зеркала жалеть точно не стоит. Повесьте в доме хотя бы одно зеркало, в котором вы видите себя в полный рост. Желательно, чтобы оно располагалось в прихожей, позволяя вам оценить себя перед тем, как вы выйдете из дома.

9. Спа в ванной

Начинайте день не в обычной ванной комнате, а в собственном спа, где каждая деталь создана, чтобы наполнить вас энергией утром и помочь расслабиться после рабочего дня. Расставьте на полках любимые средства, подберите аксессуары в единой стилистике, повесьте новые мягкие полотенца. Эти нехитрые приёмы помогут создать нужную атмосферу.

10. Халат

В тёплый мягкий халат приятно укутаться после душа или надеть его с утра, чтобы сварить кофе перед работой. Такие незначительные на первый взгляд детали, как уютный халат или любимые тапочки, очень важны, ведь мы пользуемся ими каждый день. Помните, что атмосферу в доме создают не только детали интерьера.

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