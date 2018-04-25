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Гости военкомата Санкт-Петербурга смогут увидеть интерьеры особняка Гильзе ван дер Пальса
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Гости военкомата Санкт-Петербурга смогут увидеть интерьеры особняка Гильзе ван дер Пальса 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Военный комиссариат присоединился к акции «Открытый город», которая позволит всем желающим увидеть помещения здания, созданного знаменитым, архитектором В. Ю. Иогансоном в 1901-1902 годы.
Один из лучших образцов домов Петербурга в стиле модерн, в котором ныне расположен городской военный комиссариат, смогут посетить жители и гости северной столицы в рамках проекта «Открытый город».
Военный комиссариат присоединился к акции, которая позволит всем желающим увидеть интерьеры особняка бизнесмена и генерального консула Нидерландов Генриха Гильзе ван дер Пальса, построенном архитектором В. Ю. Иогансоном в 1901-1902 годы. Фасад и помещения здания выдержаны в духе эстетически совмещённого итальянского ренессанса с элементами барокко, рококо, готики и модерна.
Гости увидят голландскую усадьбу с кованой лестницей и грифонами, курительную комнату с персидскими мотивами, межкомнатые двери в стиле модерн, изразцовую печь в стиле финского национального романтизма, библиотеку, веранду с зимним садом и фонтаном, фахверковую восьмиугольную башню-голубятню, покрытую зеленой плиткой.
Экскурсии спланированы до конца осени. Проект «Открытый город» проходит совместно с санкт-петербургским городским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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