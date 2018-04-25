Гости военкомата Санкт-Петербурга смогут увидеть интерьеры особняка Гильзе ван дер Пальса

Военный комиссариат присоединился к акции «Открытый город», которая позволит всем желающим увидеть помещения здания, созданного знаменитым, архитектором В. Ю. Иогансоном в 1901-1902 годы.

Один из лучших образцов домов Петербурга в стиле модерн, в котором ныне расположен городской военный комиссариат, смогут посетить жители и гости северной столицы в рамках проекта «Открытый город».

Военный комиссариат присоединился к акции, которая позволит всем желающим увидеть интерьеры особняка бизнесмена и генерального консула Нидерландов Генриха Гильзе ван дер Пальса, построенном архитектором В. Ю. Иогансоном в 1901-1902 годы. Фасад и помещения здания выдержаны в духе эстетически совмещённого итальянского ренессанса с элементами барокко, рококо, готики и модерна.

Гости увидят голландскую усадьбу с кованой лестницей и грифонами, курительную комнату с персидскими мотивами, межкомнатые двери в стиле модерн, изразцовую печь в стиле финского национального романтизма, библиотеку, веранду с зимним садом и фонтаном, фахверковую восьмиугольную башню-голубятню, покрытую зеленой плиткой.

Экскурсии спланированы до конца осени. Проект «Открытый город» проходит совместно с санкт-петербургским городским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.