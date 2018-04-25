5 потрясающих идей для дизайна интерьеров загородного дома

Дизайнер интерьеров Оксана Евдокимова расскажет нам, какие идеи в дизайне интерьера загородного дома сейчас на пике моды, как их использовать и почему именно их выбирает большинство её клиентов. Давайте узнаем, как сделать свой дом максимально красивым и стильным.

Оксана Евдокимова, дизайнер интерьеров

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Дизайн-бюро mm² Оксаны Евдокимовой осуществляет комплексный и эксклюзивный дизайн жилых и общественных помещений, включая 3D-визуализацию и авторский надзор, мебель на заказ и полный цикл ремонта. Восемь лет работы и 70 готовых объектов позволяют Оксане Евдокимовой давать экспертные советы по дизайну интерьеров квартир и загородных домов.

www.mm-2.ru Проекты ВСЕ Квартира на ул. Кирова, г. Химки, 146 кв.м. Дом в Раменском районе, МО, 308 кв.м.

Эркеры, веранды и солнечные уголки

В дизайне загородного дома важно предусмотреть множество залитых солнцем мест, где будет приятно отдыхать и проводить время всей семьёй. По сути, в первую очередь загородный дом от городской квартиры отличает именно наличие вариативного и расширенного формата остекления. Поэтому эркеры, веранды и другие солнечные уголки (например гостиные и столовые с панорамным остеклением, ванные с окном) здесь очень важны.

Теплота и изящество древесины

Натуральная древесина в дизайне загородного дома смотрится очень актуально. Будь то отделка лестницы, массивная библиотека или письменный стол — дерево здесь всегда кстати. Оно используется не только в стилях прованс и кантри, но и в классике и стиле лофт. В современных стилях — минимализме и хай-теке — мы часто встречаемся с бледными оттенками и имитацией ценных пород древесины.

Кухня в деревенском стиле прованс

Существует множество «зелёных» идей в дизайне интерьера, которые помогают человеку сблизиться с природой: зимний сад, зелёный уголок в офисе, освежители и увлажнители воздуха, кондиционеры с озонированием и многое другое.

Но ничто не заменит естественного солнечного света, ароматов растений, природной цветовой палитры и свежего воздуха. Пожалуй, именно это — основная причина, по которой из всех возможных стилей многие люди так часто выбирают прованс для дизайна кухни в загородном доме.

Оксана Евдокимова, дизайнер интерьеров:

— Чего не хватает успешной, не имеющей свободного времени семье XXI века? Ведь, казалось бы, она может позволить себе многое.

Но именно уют, пейзаж залитого солнцем лавандового поля, где всё как будто покрыто вуалью, хочется видеть на кухне, приходя домой. Цвета здесь сочные, позитивные и яркие, но не напрягающие глаз.

В таком состоянии умиротворения и неторопливости хочется находиться большую часть времени своей жизни, а не созерцать серость, холод, уныние каменных джунглей мегаполиса.

По этой причине мои клиенты предпочитают оформлять своё городское жильё в стиле прованс, чтобы пастельные оттенки с утра настраивали на определённый лад и расслабляли по вечерам, придавая тепла и уюта дому.

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Камин в гостиной — очарование и красота

Каминная зона предполагает размещение дивана или кресел, кофейного столика, кресла-качалки, газетницы и торшера, словом, всего того, без чего невозможно расположиться, укутавшись пледом, с любимым романом в руках или с бокалом горячительного напитка в один из зимних вечеров. Подобная картинка домашнего уюта — мечта каждого из нас, поэтому дизайнер всегда старается найти место для такого уголка.

Оксана Евдокимова, дизайнер интерьеров:

— В современном мире «очаг в доме» стал иметь второстепенное значение по сравнению с остальными зонами и предметами наполнения пространства. Клиенты просят разместить камин не из желания сидеть и созерцать языки пламени (на это просто нет времени в круговороте ежедневных дел), а для того, чтобы заполнить пространство с точки зрения декора.

Каминная зона, особенно в коттедже, смотрится как нельзя более кстати, придавая дому статус загородного жилища. В городском жилье, если это среднестатистическая 1-2-комнатная квартира, для камина, как правило, не остаётся места. Тогда как в загородном доме мои клиенты часто позволяют себе такой бонус.

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Открытая планировка в дизайне загородного дома

Рассуждать о плюсах и минусах открытого пространства можно долго, и во всех случаях будут весомые доводы, которые захочется оспорить. Всё зависит от жильцов, которые планируют пространство open-space, от того, в каком составе они будут жить, от их возраста и предпочтений и, конечно же, от количества дополнительных изолированных помещений.

Оксана Евдокимова, дизайнер интерьеров:

— Разумеется, для большой семьи просторный дом со множеством приватных зон на втором этаже — отличный повод превратить весь первый этаж в общую открытую зону, совместив холл, гостиную, столовую, каминную и кухню с выходом на патио.

В таком пространстве люди сближаются, находя совместные занятия, будь то приготовление пищи, просмотр сериала или игра в шахматы. Беспорядок, организация маршрутов передвижения, декорирование стен, функциональность — всё это личное дело каждого, кто предпочитает жить в open-space, ведь главное — чтобы дома было уютно и всегда хотелось туда вернуться.

Для небольших однокомнатных квартир превращение в студию делает маленькое пространство открытым, наполненным светом, комфортным для восприятия. Но есть и минус (пожалуй, главный, если в квартире планируют жить даже два человека) — трудно будет найти место для уединения, а это просто необходимо в условиях ритма жизни в мегаполисе. В загородных домах такой минус отсутствует.

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