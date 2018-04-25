Кухня в стиле кантри с фреской на стене

Всего шесть квадратных метров, а сколько идей, приятных глазу мелочей и интересных решений! Заказчикам хотелось обновить свою маленькую кухню так, чтобы она стала более светлой, визуально просторной и удобной. За основу взяли стиль кантри, но чтобы кухня не получилась скучной, решили использовать контрастные акценты в духе лофта и яркие детали, привлекающие внимание. Дизайнер Ольга Савченко угодила клиентам на сто процентов!

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Ольга Савченко, дизайнер интерьеров

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Работает в сфере дизайна с 2002 года, в сегменте премиум, но берёт и небольшие объекты. Считает, что интерьер обязательно должен быть индивидуальным.

Osavchenko.ru Проекты ВСЕ Дизайн четырёхкомнатной квартиры площадью 100 кв. м для семьи с двумя детьми. ЖК «Царская площадь» Дизайн однокомнатной квартиры для молодого бизнесмена, площадью 80 кв. м Практически всё в этой кухне фабрики «Анонс» отечественного производства: дверки из МДФ с фактурой дерева, столешница из искусственного камня, вся рабочая зона с подсветкой и рейлингом для аксессуаров. Техника, мойка, один шкафчик тёмного цвета — это контрастный акцент в такой светлой кухне.

Полочка для специй сделана и декорирована дизайнером вручную. Плитка на фартуке и на полу из одной коллекции: рисунок выбрали состаренный, с трещинками и потёртостями, что придаёт особый шарм, а также очень практично для кухни. Радиатор закрыт декоративным коробом, чтобы воздух под ногами был тёплый, но не обжигающий.

Так как кухня небольшая, важно было использовать приёмы по визуальному увеличению этого пространства. Такому решению помогла фреска фабрики Affresco с изображением Венеции. Мостик символичен, ведь именно на мосту владелец квартиры сделал предложение своей супруге. Цветовая гамма выбрана монохромная, чтобы не перегружать пространство и не делать слишком крупных и ярких акцентов.

Стоит обратить внимание на дверь: она классическая, со стеклом, чтобы свет попадал в коридор. А ещё у двери интересный механизм рото, что позволяет открывать её в проём и экономить место как на кухне, так и в коридоре, что важно для маленьких пространств.

Несмотря на маленькую площадь, тут задействован каждый сантиметр — как функционально, так и в плане отделки. На фото видна стена из белого кирпича: заказчики хотели, чтобы в интерьере было много фактур, и желательно натуральных.

Светильники в стиле лофт прекрасно вписались и в этот интерьер, так как в нём есть акценты чёрного цвета в мебели и технике. Лампы Эдисона вечером создают уютную атмосферу на кухне.

Дизайнеру хотелось впустить больше света в кухню, поэтому на откосах разместили зеркала в молдингах — так окно стало визуально шире.

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