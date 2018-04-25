«Умная» стена разработана инженерами компании Дисней

Благодаря инновационной проводящей краске и электронным компонентам, обычные стены могут стать интеллектуальной инфраструктурой, которая ощущает человека и обнаруживает такие вещи, как жесты.

Команда инженеров Университета Карнеги-Меллона и экспертов компании Disney Research обнаружили, что они могут трансформировать стены в функциональные перегородки по относительно низкой цене — примерно 20 долларов за квадратный метр, используя простые инструменты и методы, например стандартный роликовый валик. Такие возможности позволяют пользователям размещать или перемещать переключатели света или другие элементы управления в любом месте на любой стене, а также управлять видеоиграми с помощью жестов. Контролируя активность в комнате, такая интеллектуальная система может регулировать уровни освещения при включении телевизора или предупреждать человека, находящегося в другом месте, если стиральная машина или электрический чайник отключаются.

Руководитель исследовательской группы Крис Харрисон поясняет: «Стены, как правило, имеют самую большую площадь поверхности в комнате, но мы не используем их, как отдельные пространства Поскольку Интернет вещи и вездесущие компьютеры становятся реальностью, возникает соблазн подумать, что стены могут быть активными элементами нашей обычной жизни и рабочей среды».

Исследователи обнаружили, что они могут использовать проводящую краску для создания электродов на поверхности стены, позволяя покрытию действовать как тачпад, для отслеживания касания пользователей, и как электромагнитный датчик для обнаружения и отслеживания электрических устройств и приборов. «Стены большие, поэтому любая техника для умных стен должна иметь низкую стоимость», говорит соавтор разработки Ян Чжан . Он говорит, что в своих экспериментах они отказались от дорогостоящих красок, содержащих серебро, и выбрали соединение на водной основе, содержащее никель.

Кроме того, группа решила облегчить нанесение специального покрытия с помощью простых инструментов, которое мог бы делать обычный человек без особых навыков. Используя ленту художника, они создали электродный рисунок, а после нанесения двух слоев проводящей краски, удалили ленту и подключили электроды. Затем разработчики нанесли верхний слой стандартной латексной краски, чтобы улучшить долговечность покрытия и скрыть электроды.

Полученная электродная стена может работать в двух режимах: емкостной и электромагнитной. В первом варианте перегородка действует как любая другая емкостная сенсорная панель: когда человек касается стены, прикосновение искажает электростатическое поле покрытия в этой точке. В режиме электромагнитного зондирования электрод может обнаруживать отличительные электромагнитные сигнатуры электрических или электронных устройств, позволяя системе идентифицировать устройства приборы и их местоположение.

Точно так же, если человек носит устройство, которое излучает EM-подпись, система может отслеживать местоположение этого человека, добавил Чжан. Техника Wall ++ пока не оптимизирована по поводу потребления энергии, но по словам создателей, электроды на стене потребляют столько же энергии, сколько стандартный сенсорный экран.

Если инновационная стена может облегчить жизнь простого обывателя, то цветной дым способен сделать ее намного ярче и интересней. Дымовая завеса из нескольких оттенков — недорогое и эффектное украшение для любого праздника, фотосессии или видеосъемки.