Посуда из камня, соли и кофе: свойства, возможности и веские причины купить

1. Посуда из сланца

Свойства. Английская сланцевая посуда Welsh Slate изготавливается из натурального камня, созданного природой 500 миллионов лет назад. Возможности. Сланец по плотности сопоставим с гранитом, но при этом гораздо легче его. Так что любимый сервиз не разобьется и будет служить практически вечно. Причина купить. Камень не впитывает запахи, а этой эффектной черной посудой можно не только сервировать стол, но и использовать для приготовления еды в духовке или в печи.

2. Посуда из обломков натурального камня

Свойства. А это еще более брутальные собратья изящной сланцевой посуды. Предметы коллекции Fragment дизайнера Рошеля Гриффина созданы из массивных и нарочито грубоватых обломков натурального камня. Возможности. Посуду из этой необычной серии можно использовать как вазы для фруктов и сладостей, емкости для сахара и специй или для хранения любых мелких принадлежностей. В коллекции представлено множество каменных плиток, в середине который сделаны ниши диаметром от 75 до 250 мм. К каждой емкости прилагается крышка, выточенная из камня аналогичной породы. Причина купить. Такая посуда дополнит брутальный интерьер, в котором используются преимущественно материалы с натуральной текстурой и минимальной обработкой поверхности.

3. Деревянная посуда и кухонная утварь

Свойства. Посуда и предметы сервировки из натурального дерева от Ariele Alasko кажутся теплыми и живыми, ведь дерево обладает особой энергетикой. Возможности. Такая посуда придает еде неповторимый вкус и аромат, а температура надолго сохраняется. Безвредность посуды позволяет использовать ее детям. А при падении на пол она не расколется, поскольку утварь из дерева легкая и плотная. Причина купить. Деревянная посуда дает ощущение уюта и тепла, она станет важным акцентом в минималистичном интерьере или дополнит скандинавский стиль.

4. Посуда из кофейной гущи

Свойства. Испанский дизайнер Рауль Лаури создал коллекцию посуды из кофейной гущи Decafe. Гениальная идея, не правда ли? Дизайнер держит в секрете технологию прессовки гущи и отливания ее в посудные формы. Но уверяет, что тарелки и пиалы из гущи долговечны и устойчивы к изменению температур, поэтому вполне функциональны. Возможности. При нагревании посуда источает головокружительный кофейный аромат! Причина купить. Кофейные чашки и блюдца, представьте себе, можно мыть в посудомоечной машине.

5. Посуда из гималайской соли

Свойства. Гималайская розовая соль — уникальный материал. Между прочим, она ровесник Юрского периода, так что ее возраст — более 250 миллионов лет. Эта соль — природный антисептик, а по своим целебным свойствам превосходит морскую соль. Так что добавлять ее в еду очень полезно. А еще полезнее готовить прямо в посуде из соли и ею же сервировать стол. Возможности. При нагревании посуды происходит активное испарение гималайской соли, она напитывает готовящееся блюдо особым ароматом и вкусом: дополнительно солить не нужно, продукты сами впитывают столько соли, сколько необходимо. Причина купить. Чаши-салатники удобно использовать для засолки овощей в салат. Не говоря уже о том, как эстетично выглядит эта розовая соляная посуда!

А какая из этой эко-посуды могла бы украсить ваш стол?

Но и не забывайте про старый добрый фарфор, пестрящий разнообразными узорами и формами. Эта посуда будет актуальна всегда, а при бережном отношении прослужит долго.

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