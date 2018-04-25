Всего лишь один предмет, который сделает ваш интерьер незабываемым

У каждого дизайнера или архитектора есть любимые производители предметов мебели и света. Однако в зависимости от концепции, так или иначе, всегда приходится отходить от привычек и установок. Сегодня мы расскажем о фабрике, которую многие дизайнеры считают палочкой-выручалочкой в ситуациях, когда обычному с виду интерьеру нужно придать художественности, шика или харизмы.

Представьте себе маленькое чёрное платье самого заурядного кроя, а теперь дополните его роскошным жемчужным колье. Или серый деловой костюм, украшенный ярким шейным платком. Вот по такому же принципу работают некоторые предметы мебели в окружении грамотно спланированного, но нейтрального по ощущению интерьера.

Смотрите вы на интерьер: серые диваны, самые обычные стеллажи и кресла, которые есть у всех, и тут бац! — журнальный столик, или большое круглой зеркало у стены, или обеденные стулья с подлокотниками, от которых глаз не оторвать. И всё, интерьер навсегда в вашей памяти. И эпитеты, к нему обращённые, будут самые позитивные и комплиментарные.

Вот элементарный пример с журнальным столиком. Материалы, которые не могут уже вызывать удивления: стекло, дерево и металл использованы здесь таким образом, что всё внимание приковано к небольшому, по сути, объекту. Секрет состоит в форме подстолья. Она не экстравагантна, но своей сложной формой создаёт ощущение движения, усиливающееся благодаря стеклянной столешнице. На уровне образов мы видим танец воды под глянцевой поверхностью озера. Вот и всё, никаких спецэффектов, мигающий подсветок и кислотных оттенков.

Ещё один пример — простая, при этом элегантная форма прикроватного столика с функциональной, но невероятно изящно расположенной на перекладинах деталью — выдвижным ящиком.

Туалетный столик, который можно использовать как письменный стол. Здесь целое море мелких деталей, от которых сложно отвести взгляд: кожаные выдвижные ящики, петли-ручки, бронзовые и латунные вставки и, конечно, главный акцент — большое полукруглое зеркало.

Все эти предметы созданы итальянской фабрикой Porada, знаменитой не только своим узнаваемым дизайном, но и работой с деревом, аналогов которой попросту не существует. Мастера Porada шлифуют деревянные элементы до такого состояния, что если довериться лишь своим тактильным чувствам, узнать в невероятно гладкой поверхности массив американского ореха, ясеня или дуба совершенно невозможно.

Мнение редакции:

— История всемирно известного бренда Porada началась в 1968 году. Однако фактически она была создана гораздо раньше, в 1948 году, в те времена представляя собой маленькую семейную мануфактуру. За свои 70 лет истории фабрика доказала, что вековые ремесленные традиции и новейшие технологии отлично уживаются друг с другом, помогая создавать предметы мебели, которые не растеряют своей актуальности даже через 20 лет.

Кстати, ещё одна особенность предметов от этой фабрики, которую вы ощутите на себе практически сразу, — постоянное, непреодолимое желание прикасаться к подлокотникам и столешницам. Некоторые владельцы сравнивают гладкость деревянных частей мебели от Porada с твёрдым шёлком и даже ногами любимой женщины.

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