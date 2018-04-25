Ещё
Как менялось представление об «идеальном доме» в старых каталогах IKEA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как менялось представление об «идеальном доме» в старых каталогах IKEA 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Компания была основана в 1943-м, а первый каталог был выпущен в 1951 году. Каталоги мебельных магазинов всегда были источником вдохновения для тех, кто обставляет собственное жилье. IKEA выпускает журналы с собственными мебельными коллекциями с 1951 года — и по фотографиям оттуда можно легко проследить, как менялось наше представление об «идеальном доме». Портал Bored Panda опубликовал коллекцию обложек каталогов IKEA с 1951 по 2000 годы. Некоторые старые предметы интерьеров смотрятся вполне современно — листайте галерею.
Анна Степцюра
Карельские вести: последние новости
Светлое будущее: какой оттенок блонда тебе подходит Трудно поверить, что внутри этих контейнеров может быть так красиво! Жильцы вызвали полицию, почуяв странный запах из комнаты соседа
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему8
Как изменилась актриса Галина Польских6
Скарлетт Йоханссон показала обвисшую грудь32
7 женских фантазий о сексе19
Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут17
Видео
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
04:48
Мощные старики, установившие рекорды
Здоровье
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
03:04
Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут
Дети Общество
08:50
Лайфхаки для школьников, которые действительно работают
Дети
01:00
Семья Полины Гагариной борется с вирусом
Звёзды
05:22
Как выглядят идеальные девушки в разных странах
Красота
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение