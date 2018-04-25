Как менялось представление об «идеальном доме» в старых каталогах IKEA 

Компания была основана в 1943-м, а первый каталог был выпущен в 1951 году. Каталоги мебельных магазинов всегда были источником вдохновения для тех, кто обставляет собственное жилье. IKEA выпускает журналы с собственными мебельными коллекциями с 1951 года — и по фотографиям оттуда можно легко проследить, как менялось наше представление об «идеальном доме». Портал Bored Panda опубликовал коллекцию обложек каталогов IKEA с 1951 по 2000 годы. Некоторые старые предметы интерьеров смотрятся вполне современно — листайте галерею.
Анна Степцюра