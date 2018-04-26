Студия недели: маленькая квартира со всем необходимым

Чтобы обустроить в квартире-студии несколько функциональных зон, дизайнер сделала ставку на легкие стеклянные перегородки и отказалась от отдельной гардеробной. Зато пригодилась утепленная лоджия — ее превратили в продолжение кухни.

В этой квартире будет жить молодой холостяк: он попросил Галину Ло превратить бетонную коробку в новостройке в просторную студию и создать интерьер, в котором не будет ничего лишнего. Дизайнер предложила зонировать пространство на кухню, гостиную и спальню с помощью прозрачных перегородок и оформить все в едином стиле.

Спальную зону расположили в небольшом алькове: по плану застройщика, в этом месте должна находиться кладовая. Кухня тоже претерпела изменения относительно исходной планировки. Заказчик хотел вынести большой холодильник syde-by-syde на присоединенную и утепленную лоджию и оставить больше места для приготовления еды.

«На отделке стен заказчик хотел сэкономить, — рассказывает дизайнер. — Поэтому мы выбрали относительно недорогую краску, которую можно купить в любом строительном магазине, а в санузле стены облицевали керамогранитом российского производства. Чтобы сделать интерьер интереснее, стены в прихожей и гостиной отделали панелями из МДФ. На пол положили ламинат и керамогранит».

Для основного хранения вещей используется большой шкаф в гостиной. Кроме того, для постельного белья предусмотрели ящик под кроватью, а для верхней одежды и обуви — шкаф и обувницу в прихожей.

«Интерьер получился довольно строгий, но уютный: мы использовали теплые оттенки белого, серого, коричневого. Общая цветовая гамма квартиры спокойная, без ярких пятен, — говорит Галина Ло. — Мебель тоже не должна была выбиваться из общего современного стиля: выбрали диван, кровать прямых форм, круглый стол без декора, глянцевые фасады шкафов и кухонной мебели. И, конечно, здесь минимум декора — чтобы не отвлекал».

Холл Отделка: краска, Dulux Напольное покрытие: керамогранит, Italon Мебель: банкетка Crate & Barrel Освещение: Delta Light

Гостиная Отделка: краска, Dulux Напольное покрытие: ламинат, Kronoflooring Мебель: столик, BoConcept Ковер: GAN Trenzas Освещение: Delta Light, Centrsvet

Спальня Отделка: краска, Dulux Напольное покрытие: ламинат, Kronoflooring Мебель: кровать без изголовья, Askona; прикроватная тумба, Coim Sheraton Rex Освещение: Delta Light

Кухня Отделка: краска, Dulux; керамогранит, Italon Напольное покрытие: ламинат, Kronoflooring Бытовая техника: Bosch Смесители: Grohe Освещение: Delta Light

Ванная комната Отделка: керамогранит, Italon Напольное покрытие: керамогранит, Italon Санфаянс: унитаз, Roca; раковина, Roca; полотенцесушитель, «Сунержа» Смесители: Grohe Освещение: Delta Light