Лучшие проекты 2017 года: выбор редакции INMYROOM

17 номинаций — 17 классных проектов. Причем проекты эти очень разные — каждый из них стал лучшим в своем роде. Одни — примеры того, как виртуозная перепланировка превращает очень маленькую квартиру в стильное и комфортное жилье, другие — наглядно демонстрируют, как декор преображает пространство.

В подборку вошли и типовые малогабаритки, и просторные трешки в «сталинках», и настоящие загородные виллы. Выбрать фаворитов было непросто, но нам кажется, что мы справились. Предлагаем и вам оценить эти интерьеры.

Дизайнер Наталья Комова решила, что игра оттенков станет ключевым элементом этого интерьера — и не ошиблась. «Особой перепланировки не требовалось, мы лишь чуть оптимизировали типовой проект, оставив отдельную кухню, гостиную и спальню, — рассказывает дизайнер. — Балкон присоединили к кухне, стало заметно светлее. Также совместили санузел и добавили отдельную гардеробную».

Помимо спальни и кухни-гостиной, дизайнерам Cartelle Design нужно было продумать удобную детскую с двухъярусной кроватью. Предусмотрели и рабочие места для родителей: кабинет сделали изолированным со входом из кухни, а мини-офис оборудовали на балконе. Один из санузлов отдали под технические нужды и превратили его в постирочную. Часть глухих перегородок сменили на прозрачные лофтовые — пространство стало визуально больше.

Эта двушка расположена в здании 1954 года, выполненного по проекту некогда главного архитектора Москвы Михаила Посохина . Район — Арбат, самый центр Москвы. Неудивительно, что владелец квартиры — архитектор Павел Железнов — решил оформить свой интерьер в эстетике исторического здания и дополнить его современными элементами дизайна.

Эта квартира находится в панельном доме, поэтому о серьезной перепланировке не могло быть и речи. «Единственное, что мы сделали, — чуть-чуть подвинули перегородку между коридором и гостиной, чтобы получилось рабочее место в гостиной и встроенный шкаф в коридоре, — рассказывает хозяйка квартиры Юлия Суханова. — Планировку мы официально согласовали».

Заказчица не ограничивала дизайнера Ирину Крашенинникову в выборе стилистики квартиры, оговорила лишь бюджет — чуть больше миллиона. Именно поэтому и появился такой интерьер с отсылкой к 70-м, никак не ассоциирующийся с образом дамы, которой уже исполнилось шестьдесят пять.

Дизайнеру Марине Саркисян предстояло оформить необычное помещение в лофт-квартале Aerolofts — отреставрированном здании, где раньше размещался завод. Для воплощения проекта в жизнь даже не потребовалась перепланировка — выделили лишь санузел и небольшую гардеробную при входе, оставив все остальное пространство единым.

Дизайнер Катерина Сизова делала этот проект для подруги, которая купила свою первую квартиру в Новой Москве и мечтала, чтобы она была похожа на загородный дом: за окнами лес, свежий воздух, птицы поют, и хочется впустить всю эту красоту внутрь. К тому же интерьер должен был стать нейтральным фоном для сувениров из путешествий.

На 55 квадратах авторы проекта Виталий Мартынов и Анастасия Рыковаразместили изолированную спальню с большим рабочим (или туалетным) столом, объединенную кухню-гостиную с барной стойкой, гардеробную и даже постирочную.

Заказчики — молодая семья, в которой недавно появился ребенок — основную часть времени проводят за городом. Для коротких «вылазок» в столицу нужно было обустроить небольшую квартиру в новостройке: создание проекта доверили Дарье Ельниковой.

«В связи с пополнением в семье, от идеи квартиры-студии отказались сразу. Первым делом выделили отдельную спальню с полноценным спальным местом и детской кроваткой», — рассказывает дизайнер.

Интерьер для «взрослой» пары дизайнеры студии Enjoy Home создали, вдохновившись любовью хозяев к Франции. Он построен на переливах холодных голубых и зеленых оттенков в сочетании с натуральными теплыми материалами — деревом, льном, керамикой.

«Исходная планировка оказалась удачной, ненужных стен не было, и все перегородки мы возводили там, где нам было необходимо», — рассказывают дизайнеры.

Главная задача, которую пришлось решать Алене Юдиной , — продуманное хранение. Заказчики, молодая пара с малышом, ведут активный образ жизни, занимаются спортом, поэтому дизайнеру пришлось искать место не только для одежды и хозяйственных принадлежностей, но и для таких предметов, как волейбольные мячи и теннисные ракетки.

Дизайнер Маша Кунякина использовала анфиладную планировку и серию «обманок», чтобы сделать маленькую квартиру более просторной. Отправной точкой в создании интерьера стали интересы и образ жизни заказчиков — любителей путешествий на машине, сноубордистов, серферов и фанатов французских Альп.

Идея принадлежит заказчику, молодому предпринимателю, который предоставил дизайнеру карт-бланш, но четко обозначил стиль — лофт. А поскольку «сталинка» на лофт никак не тянет, Евгении Разуваевой пришлось все знаковые элементы индустриального стиля создавать самой. Единственное, что здесь «родное», — кирпичные стены.

Ощущение европейского интерьера, создание единой и целостной концепции — первое и самое общее пожелание заказчиков. Были и другие, более конкретные. Например, важно было создать удобную рабочую зону на кухне, а также функционально и эргономично разместить бытовую технику.

В интервью INMYROOM российский дизайнер и декоратор Анна Муравина призналась, что ей не приходилось заниматься дизайном малогабариток… до тех пор, пока она не купила маленькую квартиру в Геленджике. Самую обычную, как у всех — с крохотной прихожей и двумя комнатами-вагончиками.

Дизайнер Женя Жданова создала для своих заказчиков не просто загородный дом, а современную усадьбу, в которой можно наслаждаться жизнью на природе, не отказываясь от привычного комфорта. Кризис, скачки курса и развернувшаяся кампания по импортозамещению заставили максимально использовать возможности отечественных производителей.

Наталья Митракова считает, что такой яркий дом полностью соответствует характеру хозяйки — успешной бизнес-вумен и заботливой мамы двоих детей. Большая и удобная кухня подсказывает, что в этом доме часто принимают гостей, а предметы, привезенные из разных стран, говорят о любви к путешествиям.

Что дальше? Всех наших победителей ждут уже ставшие традиционными памятные дипломы INMYROOM. А мы ждем новые проекты для публикации на INMYROOM.RU. Обещаем в конце этого года вместе с нашими читателями снова выбрать лучших из лучших. Адрес почты не меняется: wow@inmyroom.ru.