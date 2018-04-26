10 новых лайфхаков для вашей кухни

Как сделать кухню стильной, удобной, функциональной и при этом учесть актуальные тренды дизайна интерьеров? Делимся 12 советами, которые изменят ваш взгляд на собственную кухню и научат воспринимать ее не только как помещение для приготовления и приема пищи, но и как комфортное пространство для жизни.

Идеальной конфигурации кухонного гарнитура не существует. Отойдите от привычных шаблонов: помимо углового и линейного расположения, можно придумать массу вариантов. Главное — подобрать тот, который, учитывая возможности помещения, станет оптимальным для ваших потребностей.

Учитывайте особенности помещения. На кухне есть ниша? В ней может расположиться дополнительная рабочая поверхность, холодильник или кофе-бар.

Для многих хозяек ящики гораздо удобнее полок с дверцами. Если вы выбрали угловую конфигурацию гарнитура, обратите внимание на угловые выдвижные ящики.

Современные производители стараются сделать привычную бытовую технику еще более функциональной. Есть, к примеру, тостер с чашей для варки яиц, духовка и посудомоечная машина 2-в-1, холодильник со встроенным кулером. Такие решения экономят место (вместо нескольких разных приборов можно обойтись одним) и упрощают жизнь.

Не бойтесь навесных шкафов гарнитура, расположенных до потолка. Подобрав фасады в цвет стен (или близкого тона), вы избавитесь от ощущения загроможденности пространства. Кроме того, шкафы под потолок зрительно увеличивают высоту комнаты. Не говоря о расширенных возможностях хранения.

Удобный и эргономичный способ хранить бутылки, высокие контейнеры с крупами и многое другое.

Нет ничего страшного в том, чтобы оставить пустой часть стены (или даже несколько стен). Ощущение «воздуха» необходимо как маленьким, так и большим помещениям. К примеру, не обязательно располагать навесные шкафы кухонного гарнитура строго над напольными.

Посуда для сервировки вполне может стать декоративным элементом обстановки вашей кухни. Главное — подобрать ее в том же стиле и продумать стильное и аккуратное хранение.

Часть столешницы у стены — отличное место для хранения различных мелких предметов: контейнеров со специями, ножей, щеточек и губок.

Использовать для освещения рабочей поверхности кухни можно не только привычные источники света (вроде точечных светильников и софитов), но и более элегантные: к примеру, подвесные светильники. Вариант подойдет тем, кто полностью или частично отказался от навесных шкафов гарнитура.

Решение, приобретающее все большую популярность, — гарнитур, состоящий только из кухонного острова. В него можно встроить и плиту, и раковину, и посудомоечную машину, и систему хранения. Выглядит весьма минималистично, не правда ли?