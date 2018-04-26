Стиль шале на новый лад: минималистичный интерьер в Куршевеле

Как выразился один российский бизнесмен: если ты весишь хотя бы «единичку» (Миллион долларов. — Прим. ред.), ты должен побывать в Куршевеле только для того, чтобы потом морщить нос и говорить, что в Сочи ничуть не хуже… Самый претенциозный, роскошный и самый русскоязычный западноевропейский горнолыжный курорт готовится к новому сезону в середине лета. Основное направление — ультрасовременное шале: лаконичная дизайнерская мебель и традиционный альпийский уют. Какие приёмы можно позаимствовать у экспертов по интерьерам класса люкс?

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По куршевельским резиденциям можно смело судить о вкусах и пристрастиях российской элиты. Позолота, яркие ткани и массивный хрусталь окончательно сдали позиции. Цветовая композиция строится на контрасте насыщенного тёплого тона деревянных стен и перекрытий и светлой холодной мебели и драпировок. Традиционные для шале балки сохранены, но нет ни резьбы, ни других украшений — их заменяет строгая геометрия и подчёркнутая брашь поверхностей. Сегодня мы рассмотрим интерьер одного из таких шале. Он только что был достроен, а в Куршевеле уже вовсю идёт подготовка к новому сезону.

Типичное резное шале снаружи, внутри оно неожиданно демонстрирует элементы лофта и индустриального дизайна. Чернёный металл, стекло, простой прямоугольный камин без излишеств, минимум аксессуаров. Их заменяют чистые формы почти без декоративных элементов — отличительный признак итальянской марки Alivar, известной своими высококлассными коллекциями легенд мирового дизайна мебели. Фабрика изготовила для резиденции диваны Bahia, книжные шкафы Wavy и зеркала Metropolis. Всё отбиралось по принципу функциональности и практичности. Дизайнер, оформлявший апартаменты, просил сделать акцент именно на качестве отделок и обивок.

Неброский натуральный текстиль — отличительный признак интерьера. Яркие цвета и сложные формы заменяет разнообразие фактур: от гладких рулонных штор до толстых шерстяных пледов. Естественный «льняной» цвет разбавляет только пара красных подушек.

Изысканность и роскошь достигается не богатыми деталями, а сочетанием невероятного вида на горы с успокаивающими мягкими линиями интерьера. Главное украшение — изысканная многогранная подсветка. Три круглых стеклянных шандельера кажутся невесомыми и парящими в воздухе на фоне массивных деревянных перекрытий; в качестве яркого акцента — чёрный торшер на изогнутой ножке, распространённый элемент лофтовых интерьеров; за балками спрятаны десятки небольших светильников, создающих на стенах и потолке замысловатый световой рисунок.

Стиль шале всё дальше уходит от традиционного жилища альпийских пастухов. Всё меньше массивной тёмной мебели, грубоватых деталей, всё больше эклектики. Но некоторые черты всё-таки остаются неизменными: открытое пространство, подчёркнуто натуральные материалы, обилие неокрашенных деревянных поверхностей, пейзаж как основной и важнейший декоративный элемент, от которого не стоит отвлекать сложным или ярким убранством окна.

Шале со снимков находится в роскошной резиденции One Courchevel, с собственным спа-комплексом, не считая всех прочих удобств и развлечений. Средняя цена апартаментов подобного рода обычно достигает 800 000—1 000 000 евро, удовольствие не для каждого. Но общие принципы, по которым создан этот интерьер, универсальны и доступны. И использовать элементы «индустриального» шале в своём загородном доме при желании может каждый за суммы намного скромнее.

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