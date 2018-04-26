Если с вашим интерьером что-то не то: исправляем основные ошибки

Иногда ничто в интерьере не радует. Возможно, что-то пошло не так с самого начала, а может быть, просто изменились ваши вкусы и жизненные обстоятельства. В любом случае декор предназначен для того, чтобы ваша жизнь была ярче, и мы научим вас простым способам лёгкого обновления — вы точно не заскучаете.

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Как-то всё безлико. Что делать?

Добавить декору многослойности. Сочетайте узоры на подушках и текстиле, смешивайте предметы разных форм и размеров на журнальном столике. Может быть, не хватает живых цветов? Картин и фото на стенах? Ярких пятен на нейтральном фоне? Различных текстур? Помните, что всё вовсе не должно быть ровным и одинаковым — это путь к безликости.

Что-то не то с освещением. Как исправить?

Не полагаться на один источник, а проработать различные сценарии освещения: днём, вечером, во время ужина, во время вечеринки, для чтения, для уборки, для романтического ужина. Сочетайте разные типы светильников: подвесные, напольные, настенные — чтобы иметь свободу для манёвров. По умолчанию в каждой комнате должно быть не меньше трёх вариантов света, считая свечи.

Не чувствую гармонии в декоре. Что добавить?

Ещё один предмет — это минимум. Симметрия и баланс — дело хорошее, когда они касаются более крупных объектов. Декоративные аксессуары — цветы, свечи, статуэтки, мелочи — смотрятся гораздо лучше в группах с нечётным количеством элементов. Дизайнеры называют эту идею «правилом трёх» — но иногда интерьер украсит и композиция из пяти или даже семи предметов. Попробуйте и убедитесь сами — всё очень просто и эффектно.

Скучный интерьер — как быть?

Добавьте индивидуальности! Интерьер будет рассказывать вашу уникальную историю, если вы смело продемонстрируете то, что вам действительно дорого. Не пытайтесь создать бездушную картинку из каталога, стремитесь к образу, который радует именно ваше сердце. Попробуйте вписать в декор своё любимое фото, высказывание, коллекцию книг, что-то сделанное собственными руками, набор сувениров из памятных мест или портрет любимой собаки.

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