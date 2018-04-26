Как отделать загородный дом экологично и экономично: используем фанеру

Старинная мельница с фанерной начинкой

Когда эдинбургским архитекторам предложили превратить заброшенную мельницу в комфортное современное жильё по цене строительства типового коттеджа, они здорово засомневались. Но приехав на место, отказаться не смогли — полуразрушенный дом ютился на крутом склоне поросшего вереском холма. А из прорех в каменной кладке, изношенной ветром и временем, открывался захватывающий вид на великолепную шотландскую долину. Такое бывает только в кино.

Уильям Таннел, WT Architecture:

— Заказчики — семья с детьми — хотели устроить дом для отдыха на каникулах. Они просили нас создать современное удобное пространство, но сохранить исторический вид долины снаружи и шотландский дух внутри. При этом вписаться в умеренный бюджет. И нам это удалось. Мы потратили не больше, чем если бы построили с нуля обычный коттедж. Для реконструкций это большая редкость.

wtarchitecture.com Уильям знает, о чём говорит: архитектурное бюро WT Architecture получило несколько европейских наград за проекты подобного рода. А эта мельница вошла в шорт-лист главного архитектурного конкурса Шотландии 2015 года. Общая площадь здания — 150 метров. Крыша и внутренние перекрытия восстановлению не подлежали. По большому счёту, архитекторам пришлось встроить новое сооружение в старую каменную оболочку. Недостающие камни для укрепления кладки нашли в долине, а древесину, из которой сделана верхняя часть здания, уходящая под крутую крышу, тонировали в тот неровный тёмный цвет, который со временем приобретает в этих местах сосновая доска.

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Уильям Таннел, WT Architecture:

— И нам, и будущим хозяевам хотелось, чтобы великолепный и немного суровый окружающий пейзаж был частью интерьера, как и сама мельница является важной частью этого пейзажа. Поэтому мы сразу запланировали большое панорамное окно на южной стороне и атриум, который будет освещать середину длинного узкого здания. И стали думать, как оформить внутреннее пространство просто, утилитарно, прочно и в полной гармонии с ландшафтом. Так, чтобы оно не отвлекало от пейзажа, а как бы продолжало его, оставаясь при этом тёплым и естественным.

wtarchitecture.com Решением стала обшивка стен сосновой фанерой, одновременно она и дополнительная теплоизоляция. Эта теплота сразу погружает в сельскую атмосферу, но не мешает наслаждаться видами. Зрительную монолитность деревянной фактуры разбивает оштукатуренная центральная часть здания, в которой находятся системы хранения на всех трёх уровнях. Полы — полированный бетон и те же сосновые доски, в зависимости от назначения помещения.

Большая часть мебели — винтаж из коллекции хозяев и реплики дизайнерских предметов. Обстановка скупая, только самое необходимое. Но каждый предмет благодаря расположению на расстоянии от стен, высоким ножкам и продуманному освещению кажется невесомым, парящим в воздухе. А сам интерьер пронизан светом.

Уильям Таннел, WT Architecture:

— Как англичанину фанера импонирует мне отсутствием всякой претенциозности, как архитектору — способностью подчёркивать структуру и форму без потери уюта. «Мечтай о большом, а строй маленькое» — девиз движения за «маленькие дома», которое сейчас очень популярно и у нас, европейцев, и даже в Америке с её традициями гигантомании. Никто больше не хочет тратить свою жизнь, отдавая долги за дом, который разрушается у тебя на глазах. Сегодня людям нужны простые, надёжные и доступные решения.

wtarchitecture.com Российский опыт

Характер у фанеры гибкий и уживчивый. Как и любое дерево, она сама по себе может обладать различным рисунком — более тёмным или более светлым, ярким или нейтральным, сильно выраженным или еле заметным и так далее. Она может быть влагостойкой — соответственно, использоваться в ванных и душевых. Её можно лакировать, красить, морить, при желании даже оклеивать обоями. В практическом смысле она может выполнять все функции гипсокартона, но при этом «дышит» и не требует дополнительных расходов на финишную обработку: шпаклёвку, штукатурку и прочее.

Наше мнение:

— Архитекторам фанера давно знакома как исключительно практичный материал. Она позволяет обходиться без мокрых процессов и ускорять строительство, связывать элементы конструкции (весьма полезно в каркасных домах), поглощать шумы (отличный вариант для «детских этажей» и домашних кинотеатров). Технически работать с фанерными листами довольно просто — обшить ими стены не составит никакого труда даже человеку с минимальным опытом в строительных и ремонтных работах. Вопрос только в одном — в пожеланиях заказчиков, которые пока к фанере относятся настороженно.

Экологичность и удобство фанеры объясняет то, что первыми её начали широко использовать убеждённые «зелёные» и модернисты, избегающие пустого украшательства: всё должно быть функционально. Таков знаменитый подмосковный фанерный дом архитектора Сергея Наседкина , главного российского специалиста по этому материалу. (Об одном из новаторских проектов Сергея мы уже рассказывали.) Созданный им для собственной семьи, дом цвета ржавчины стал настоящим творческим манифестом автора. Из фанеры там сделано буквально всё и снаружи, и внутри.

Отделка 2010 года не требует никакой реставрации до сих пор, а сам дом был возведён в рекордные сроки — всего за четыре месяца. Следующим стал проект T_9 House — каркасный фанерный дом бизнес-класса. Одноэтажный современный параллелепипед с панорамным остеклением, идеально вписанный в ландшафт, построили под ключ уже за три месяца.

Примеров использования фанеры в интерьерах российских квартир уже предостаточно. Некоторые даже попадали в объектив интерьерных программ на ТВ. И неизменно вызывали бурные дискуссии, находя как активных поклонников, так и рьяных противников.

Пожалуй, один из самых ярких примеров — квартира, оформленная двумя экспертами деревянных покрытий и функциональных пространств, Алексеем Розенбергом и Петром Костёловым, для московского режиссёра-эксцентрика Владилена Разгулина. Исключительно уместный интерьер для конструктивистского дома Гинзбурга на Гоголевском бульваре. Даже на фотографиях, подчёркнуто «антиглянцевых», 36-метровое пространство кажется как минимум вдвое больше. Кто был внутри, говорят: в реальности эффект ещё заметнее.

Цена вопроса

Сейчас фанера используется в основном в современных интерьерах. Но это не значит, что невозможно иное. При нынешней склонности дизайна к эклектике смешение этого материала с элементами «исторических» стилей — скорее вопрос времени и удачной задумки. Тем более что цена вопроса по сравнению с массивом или даже шпоном впечатляет. Лист мебельной фанеры (16—18 мм толщиной, для отделочных работ её используют редко) стоит около 950—1 000 рублей. Качественная «десятка», самая распространённая фанера для внутренней отделки, обойдётся в 500—600 рублей за лист (обычно 1,5 м на 1,5 м, но попадаются и другие варианты).

Лист хвойной фанеры толщиной 9 мм и размером 2,4 на 1,2 метра — то есть примерно такой, который использовался в шотландском интерьере — обойдётся в 700—800 рублей. При скромном бюджете можно покупать листы вдвое дешевле. Они будут либо тоньше, либо ниже качеством (на них заметнее сучки, например, но этот недостаток легко превратить в достоинство — всё зависит от вашей задумки).

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