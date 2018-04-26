Дом, где жила певица Адель, продают за $13,2 млн

По словам агентов, нынешний владелец создал невероятно шикарный дом из монастыря. Это поместье придется по душе тем, кто хочет полной приватности и уединенности. Собственно, для этих целей его и снимала Адель . Построенный на рубеже XX века, в стиле Vernacular Revival, дом с десятью спальнями был обновлен в 1930-х годах, сообщает Domain.

В здании осталось много деталей в стиле ар-деко, в том числе, встроенная мебель для спальни. Поместье окружают широкие газоны и сады, лес и луг, теннисный корт, бассейны, тренажерный зал и вертолетный ангар.

Еще один объект, который продается в Англии — лондонский дом художника Джона Констэбля.