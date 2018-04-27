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К Чемпионату мира по футболу Сочи украсят цветами
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К Чемпионату мира по футболу Сочи украсят цветами 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
К чемпионату мира по футболу, который Сочи примет в июне текущего года, город украсят цветами: флористы высадят гвоздики, бегонии и бархатцы, передаёт ОТР.
Большая часть композиций будет связана с футбольной тематикой, а всего в городе-курорте появится около 500 тысяч растений. Примечательно, что согласно дизайнерской задумке, футбольные мотивы появятся не только на клумбах, но и на объёмных композициях. К примеру, на одной из них будет изображён мяч, который летит в ворота.
Всего в Сочи высадят около ста таких клумб, большинство из них появятся на центральных улицах возле ключевых инфраструктурных объектов, которые примут матчи Чемпионата мира.
Кроме того, флористы будут постоянно следить за состоянием цветов: увядшие растения будут регулярно заменять на свежие.
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