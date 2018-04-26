Как и чем декорировать белую спальню: советы и предметы

Можно сказать, что белая спальня — это и так прекрасно. Но если вы хотите сделать её ещё более великолепной, стоит прибегнуть к помощи декора. Маленькие и даже очень большие детали способны придать вашему белому интерьеру шика и стиля, они могут подчеркнуть идею, стать акцентом всей комнаты, а могут и просто дополнить общую и без того идеальную картину.

Статьи по теме Белая кухня и цветные стены в яркой квартире в Подмосковье 20 волшебных спален в стиле прованс

Добавьте света

Декорирование интерьера светом — это прекрасная возможность обыграть любой уголок вашей спальни. Свечи придадут нежности и романтичности, роскошная люстра подчеркнёт богатство комнаты, а оригинальные подсвечники сделают вашу комнату уникальной и яркой.

Обратите внимание на текстуру

Текстура в белом интерьере — это основа ненавязчивого декора. Это может быть меховой коврик классической формы или в виде шкуры животного. Стена из крашеного белого кирпича и белый потёртый деревянный пол произведут неизгладимое впечатление на любого гостя. А тёплый вязаный плед станет незаменимым украшением вашей кровати. Тут есть над чем экспериментировать.

Найдите предмет для акцента

Это может быть картина или чёрно-белая графика на стене, оригинальное кресло больших размеров, высокое резное изголовье кровати или объёмные украшения на стене. Главное, чтобы этот предмет притягивал взгляды, обращая всё внимание на себя.

Немного зеркал не помешает

И хотя многие считают, что зеркала в спальне — это плохо, нам кажется, что в белой спальне подобный предмет декора просто необходим. Это может быть как простое зеркальное полотно, так и мелкая мозаика. А если добавить дизайнерскую рамку, то ваш интерьер станет ещё более обворожительным.

Впустите свет с улицы

Естественное освещение может стать удивительным декоративным элементом в белой спальне. Солнечные лучи, преломлённые оконными рамами и изгибами стен, способны образовывать необычные узоры. А ещё естественное освещение вносит в белый интерьер больше воздуха и природного настроения.

Читайте также:

10 самых стильных скандинавских спален

10 самых красивых белых спален

Правильное изголовье кровати для маленькой спальни