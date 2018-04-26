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7 решений по организации спального места в маленькой квартире
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7 решений по организации спального места в маленькой квартире 

IVD.ru 1 час назад
Фото: IVD.ru
1. Кровать-подиум
Сделав выбор в пользу кровати-подиума, вы сможете не только объединить вместительную систему хранения и спальное место, но и довольно четко отделить спальню от остальных функциональных зон. Это особенно актуально для квартир-студий и комнат, сочетающих в себе функции сразу нескольких помещений.
Фото: Instagram pristin.interiors
Чем выше будет подиум, тем больший объем системы хранения вы получите. Но не переусердствуйте, иначе ваша кровать-подиум рискует превратиться в кровать-чердак.
Фото: Instagram racoon_loft
2. Кровать-шкаф
Трансформирующаяся мебель — настоящее спасение для владельцев маленьких квартир. Кровать-шкаф — трансформер, который помогает организовать даже в небольшой комнате комфортное спальное место, а днем «превратить» его в аккуратный шкафчик.
Фото: Instagram nata_ibr  3. Кровать-чердак в прихожей
Еще одна «палочка-выручалочка» для тех, у кого на счету каждый квадратный метр, — кровать-чердак. Если ваша прихожая не совсем крошечная, спальное место может разместиться прямо там, а пространство под кроватью пригодится для организации дополнительного хранения, мини-офиса или гардеробной.
Фото: Instagram lindaalimar
4. Кровать-чердак в комнате
Если же размеры вашей прихожей оставляют желать лучшего или вариант с размещением там спального места кажется вам чересчур смелым, кровать-чердак выручит и в комнате, частично отделив зону спальни и предоставив возможность с пользой задействовать пространство под ней.
Фото: Instagram benjaminuyeda
5. Кровать за прозрачной перегородкой
Идея разместить спальное место за прозрачной перегородкой помогает решить сразу несколько проблем. Во-первых, перегородка при необходимости скрывает кровать от посторонних глаз (если предусмотреть в дополнение к конструкции достаточно плотные шторы). Во-вторых, позволяет организовать отдельную спальню даже в студии или маленькой однокомнатной квартире, причем без визуальной потери объема помещения и каких-либо сложных перепланировок. В-третьих, зона спальни получает при таком раскладе достаточно естественного освещения, что немаловажно для здорового сна и комфорта.
Фото: Instagram lindaalimar
Кроме того, стильная перегородка станет ярким элементом дизайна вашей небольшой квартиры и даже зрительно приподнимет потолок.
Фото: Instagram michellehorvathomes
6. Кровать в шкафу или в нише
Смелая, необычная и компактная идея — разместить спальное место в… шкафу. Днем его можно прятать, закрывая двери или сдвигая шторы, а ночью — наслаждаться комфортным сном на полноценной удобной кровати.
Дизайн: Entrance Makleri
Дизайн: Entrance Makleri
Дизайн: Entrance Makleri
Дизайн: Entrance Makleri
7. Кушетка или диван-кровать
Более привычные решения для спального места в маленькой квартире — диваны-кровати и кушетки — не теряют актуальности. Современные производители предлагают множество моделей с самыми разнообразными механизмами, а также с возможностью индивидуального выбора матраса.
Фото: IKEA
Минус — необходимость ежедневно складывать-раскладывать ваш диван и расстилать постель. Плюс — компактность спального места и возможность почти моментально скрыть его от посторонних глаз.
Фото: IKEA
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