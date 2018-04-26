Специалисты компании Universal Design Studio создали интерьер нового бутика Nespresso, который будет максимально безопасным для экологии.
В новом бутике больше простора и света, все детали тщательно проработаны дизайнерами. Многие элементы сделаны из натуральных материалов, например, столешница выполнена из кофейной гущи, а лампы — из переработанных алюминиевых капсул бренда.
Центральным акцентом пространства стала кинетическая инсталляция под названием Nespresso Moscow Time — арт-объект художницы Кати Бочавар. В нём заложена идея искусства создания кофе, от зёрнышка до превосходного напитка.
Ощутить тёплую и уютную атмосферу, а также продегустировать натуральный свежемолотый кофе Nespresso теперь всегда можно в торгово-деловом центре «Новинский пассаж». Для всех любителей напитка есть специальная опция «кофе с собой».
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