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Гардеробная в однушке — это реально: 7 примеров, которые вы можете повторить
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Гардеробная в однушке — это реально: 7 примеров, которые вы можете повторить 

IVD.ru 56 минут назад
Фото: IVD.ru
1. Гардеробная за шторами
Вертикально организованная система хранения из полок, крючков и штанг и пара гардин помогут вам обзавестись компактной, но вместительной гардеробной. Ее можно расположить в комнате или прихожей и по желанию легко освежать дизайн, просто меняя шторы.
Фото: Instagram wardrobegang
Бонус: легким движением руки такая система хранения превращается из закрытой в открытую — и наоборот.
2. Открытая гардеробная в прихожей
Если прихожая в вашей однокомнатной квартире достаточно вместительная, разместите в ней открытую гардеробную. Современные производители предлагают немало разнообразных систем хранения, вы без проблем найдете решение и для вытянутой узкой прихожей, и для самой миниатюрной. Можно также «собрать» свою гардеробную, задействовав все те же полки, штанги, настенные вешалки. Не забудьте предусмотреть место для обуви, сумок, ремней и аксессуаров.
Фото: Instagram hejhuset
3. Гардеробная-спальня в шкафу
Невероятно компактная, практичная и очень оригинальная идея — организовать спальню-гардеробную в шкафу. Во время сна двери открываются, а днем их можно закрыть, спрятав спальное место. В той части этого своеобразного шкафа, где расположена гардеробная, можно и вовсе отказаться от дверей, оставив хранение открытым, или заменить двери гардинами.
Дизайн: Entrance Makleri
Дизайн: Entrance Makleri
Дизайн: Entrance Makleri
Дизайн: Entrance Makleri
4. Гардеробная за кроватью
Небольшая, но вместительная гардеробная может расположиться в однушке за изголовьем кровати (или дивана-кровати). По желанию можно закрыть эту зону текстильной драпировкой или установить двери. Или же оставить хранение частично открытым — тогда комната визуально почти не потеряет в объеме.
Фото: Instagram oscarproperties
5. Полуоткрытая гардеробная
Организовать хранение одежды, обуви и аксессуаров на самом виду? Почему бы и нет! Особенно если у вас имеется внушительная коллекция стильной обуви и сумок, которую просто грех прятать.
Фото: Instagram simplykate.co  Разместите такую полуоткрытую гардеробную в комнате: на видное место поставьте все самое красивое и дорогое сердцу, наименее эстетичная часть вашего гардероба может храниться в закрытых шкафах и ящиках.
Фото: Instagram cmcoving
6. Отдельная гардеробная
Если в вашей однокомнатной квартире имеется помещение, предназначенное для кладовой или прачечной, или застройщик предусмотрел специально отведенное для гардеробной пространство, не спешите присоединять эти «дополнительные квадратные метры» к комнате или прихожей. Организуйте там отдельную — пусть даже совсем небольшую — гардеробную.
Это гораздо более практичный и вместительный вариант хранения. А главное, вам не придется загромождать остальную часть квартиры огромными шкафами, визуально утяжеляя интерьер.
Фото: Instagram comakihl
Если ни кладовой, ни прачечной в вашей однушке не предусмотрено, подумайте: возможно, вам удастся отвести под гардеробную часть прихожей? Или даже часть комнаты? А может, имеет смысл задействовать для этих целей балкон?
Фото: Instagram citrusfreshhousekeeping
7. Гардеробная под кроватью-чердаком
Кровать-чердак поможет выжать чуть больше даже из маленькой однокомнатной квартиры. Ну а под ней прекрасно разместится гардеробная, причем можно как оставить хранение открытым, так и предусмотреть шторы или двери.
Фото: Instagram lindaalimar
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