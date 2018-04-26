Гостиная как в журнале: 5 простых шагов

Глядя на шикарные фотографии интерьеров, которые можно встретить на страницах нашего сайта или в Сети, порой грустно думаешь: мол, да, очень нравится, но мне-то уж никогда не удастся окружить себя подобной красотой. Сию же секунду отбрасываем в сторону упаднические настроения! В этой статье мы расскажем, как придать окружающей вас обстановке журнальный лоск. Секрет тут очень простой — нужно думать как фотограф.

Начнём с гостиной.

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Избавляемся от беспорядка

Решитесь на смелый эксперимент. Возьмите в руки камеру или включите режим «фото» в своём мобильном телефоне и отправляйтесь на фотоохоту по гостиной комнате. Смело фотографируйте оставленные чашки с недопитым чаем, увядшее растение и коробку с вязанием, к которой вы не притрагивались уже несколько лет. Просмотрите снимки на большом экране. Этот трюк позволит вам увидеть комнату свежим взглядом и с лёгкостью выявить проблемные места. Теперь осталось только избавиться ото всех видимых помех.

Наше мнение:

— Беспорядок и скопление вещей могут испортить даже самый стильный интерьер, созданный профессиональным дизайнером. Выделите время, пусть это даже займёт целый день, чтобы провести генеральную ревизию. Комната сразу заиграет по-новому. Избавившись от ненужных вещей, в дальнейшем вы сможете легче поддерживать порядок.

Меньше вещей

Времена, когда для создания так называемого уюта на полках собирались коллекции фарфоровых кошечек, давно прошли. Пустота — это не враг № 1, а тот недостающий элемент, который наполнит гостиную воздухом и позволит почувствовать простор даже на самой скромной площади. Попробуйте переставить мебель, убрав ненадолго самые громоздкие элементы. В более открытом пространстве вы сразу почувствуете себя лучше.

Больше текстуры

Однообразие, в том числе и тактильное, навевает скуку. В вашем распоряжении кожа, дерево, мех, шёлк, стекло, металлы, натуральный камень — выбор материалов велик. В качестве экстренного детокса используйте мягкие диванные подушки, пушистый плед или коврик, в котором утопают ноги.

Екатерина Кокоулина, креативный директор R. V. K.DESIGN:

— Красивый интерьер — это грамотное сочетание мелких нюансов. Иногда две ткани могут не сочетаться, но если подобрать правильную третью ткань, то она объединит и подчеркнёт их особенности. Оформляя гостиную, нужно действовать смело. Не бояться использовать разные текстуры тканей, дерева, покрытия для стен. В гостиной мы проводим очень много времени, поэтому в этой большой комнате должно быть уютно и интересно. Сочетание различных текстур поможет создать уют, а эффектные акценты — это могут быть большие картины, вазы, крупные светильники или какой-то другой не мелкий декор — сделают интерьер нескучным и эффектным.

www.rvkdesign.ru Наше мнение:

— Разнообразие текстур не только украшает комнату, но и благоприятно влияет на ваше настроение. Отдавайте предпочтение природным материалам — и вскоре вы заметите, как улучшится ваше психоэмоциональное состояние.

Выбираем цвет

Цвет, который преобладает в интерьере, влияет на настроение. Поэтому отнеситесь к выбору цвета внимательно. Некоторым достаточно всего одного-двух ярких акцентов, в противном случае обстановка будет «давить». О том, как подобрать цвет для спальни, читайте в этой статье.

Екатерина Кокоулина, креативный директор R. V. K.DESIGN:

— Цвет может быть любым! Красные, синие, жёлтые стены в гостиных встречаются очень часто в работах американских и европейских дизайнеров интерьера. Если очень страшно красить стены в яркие цвета, то можно поставить какой-то большой яркий предмет мебели. Например жёлто-оранжевый диван. На фоне светло-голубой стены он будет отлично смотреться. И даже если окна вашей гостиной выходят на север, в комнате будет ощущение солнечного дня. Я люблю использовать на практике этот приём с крупным ярким объектом — он всегда срабатывает.

www.rvkdesign.ru Баланс и пропорции

Сочетание массивных и небольших по размеру вещей придаёт пространству динамику, а отклонение в ту или иную сторону привносит в обстановку хаос. Снова посмотрите на фотографии гостиной, которые вы сделали. Обратите внимание на то, как соотносятся между собой мебель и аксессуары.

Екатерина Кокоулина, креативный директор R. V. K.DESIGN:

— Говоря о балансе и пропорциях в гостиной, на мой взгляд, важно отметить размеры мебели, так как это самая распространённая ошибка. В магазинах, на крупных торговых площадях и кресла, и диваны смотрятся меньше своих реальных размеров, но когда их привозят домой, то покупатели удивлены: как так получилось — диван занял всю комнату… Выбирая мебель, важно не только определиться с габаритами изделий, оставить необходимые проходы, но и представить себе, что это будут большие цветовые пятна в гостиной. И скорее всего они массой будут «давить» на весь остальной декор в помещении. Выбирайте мебель более лёгкую, на ножках. И помните: мягкая мебель должна занимать не больше 1/3 пространства в комнате.

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