Тайская вилла в европейском стиле

В очертаниях крыш виллы легко угадываются традиционные тайские мотивы, выдавая тем самым её местоположение. Заказчики строили этот дом в Таиланде как место отдыха, своего рода дальнюю дачу. «Главное требование хозяев состояло в уходе от чрезмерной экзотичности интерьера. Пространство должно было быть современным, по-европейски выдержанным», — рассказывает автор проекта Наталия Куретнёва. Создание утончённого интерьера в европейском стиле средствами местной строительной индустрии стало вызовом для команды бюро. Ведь здесь представления об уровне комфорта и качестве исполнения существенно отличаются от того, к чему и заказчики, и архитекторы привыкли в России. «Это была наша первая работа со столь удалённым проектом, — продолжает Наталия. — Хозяину дома было удобнее курировать его из Москвы, а мы благодаря этой особенности приобрели неоценимый опыт».

Общественную зону на первом этаже формируют несколько прямоугольных объёмов, образующих в плане гигантскую букву П. Лёгкие резные перегородки, ширмы и раздвижные двери очерчивают границы между гостиными, столовыми и кухнями, которых на вилле несколько. «Дом проектировался с учётом того, что здесь смогут останавливаться друзья заказчиков. Чтобы гости и хозяева не мешали друг другу, мы предусмотрели в особняке несколько самостоятельных общественных блоков», — говорит Юлия Корнилова.

Тот же принцип организации пространства работает и на втором этаже виллы, где находятся спальни с гардеробными и ванными комнатами. Обращённые во внутренний дворик фасады дома преимущественно состоят из раздвижных панорамных окон. Благодаря этому интерьер приобретает лёгкость, открытость, находится в постоянном диалоге с окружающим ландшафтом.

Для декора и отделки интерьера авторы проекта использовали местные породы натурального камня и дерева. По словам Наталии, всегда лучше работать с теми породами дерева, которые типичны для данной местности: они приспособлены к климату и поэтому ведут себя более стабильно. Полы в жилых помещениях выложены светлым травертином, а для ванных комнат подобран белый мрамор с серыми прожилками. Лёгкие перегородки с узором в виде ромбов и четырёхлистников тонированы в цвет тёмного шоколада и служат поддержкой деревянному декору потолков: кессонированным плафонам, комбинациям светлых и тёмных балок, ажурным резным карнизам.

Для хозяйской спальни и общественного блока первого этажа был разработан декор из тонких завитков и трельяжа, выполненный в белом цвете. «Предложенная нами стилистика интерьера не предполагала использования традиционных ремёсел или брутальных предметов мебели, типичных для Таиланда. Поэтому исполнение местными мастерами всех столярных изделий и мебели было взято нами под особый контроль. В итоге нам удалось добиться желаемого результата», — говорит Наталия.

Наталия Куретнёва резюмирует: «Нашей задачей было сделать интерьер виллы лёгким, утончённым, обеспечить нашим заказчикам тот уровень комфорта, к которому они привыкли. При этом созданное нами пространство гармонично сосуществует с окружающей экзотической природой, а абсолютно современное по своему облику здание находится в диалоге с местной архитектурной традицией».