«Хип-хоп, гламур и семидесятые». Стилист о самых модных образах лета-2018

Наступает долгожданная жара — повод не только сбросить с себя все лишнее, но и примерить новые модные образы. О том, как выглядеть эффектно в новом сезоне с «АиФ-Юг» рассказал fashion-директор интернет-магазина Aizel.ru Александр Бичин.

Розовый и неоновый зеленый

Определяющим трендом лета станет сочетание гламура и хип-хопа. Это своеобразное переосмысление моды 70-х: удобная, яркая, легкая в сочетании с другими элементами гардероба одежда, которая подходит для ежедневного выхода. Следует присмотреться к таким маркерам этого модного периода, как острый ворот рубашки, клеш или жилеты — они вновь станут актуальными в этом году.

«Основными цветами лета станут розовый и неоновый зеленый, — рассказывает стилист. — Последний годом ранее уже захватил Instagram в дизайнах интерьеров и теперь понемногу перемещается в модные образы. Смело выбирайте и другие яркие цветовые акценты, например, красный».

Мода на свободолюбивые и яркие цвета в 2018 году органично сочетается с абсолютно противоположной тенденцией — романтичным образом в пастельных тонах, который создали на подиуме многие дизайнеры, например, Hermes, Michael Kors, Victoria Beckham. Лето принесет с собой мятные, персиковые, лавандовые оттенки. Эксперты советуют присмотреться к вещам цвета лимонного мороженого — они отлично подчеркивают загар и как нельзя лучше подходят для лета.

Кроссовки для города

«Тканью лета-2018 можно по праву назвать деним, который триумфально вернулся на подиум, — продолжает Александр Бичин. — Отдельным искусством станет умение сочетать джинсовые предметы гардероба сложного кроя… с другими элементами одежды из этой же ткани. Деним — это просто модная униформа, которая в этом сезоне подходит для экипировки с головы до ног».

Принты — яркие, броские, полностью перекрывающие вещь, цветочные и не только — также вернутся в модные образы. Фотопринт будет актуальным как на платьях, так и на верхней одежде, аксессуарах, даже на колготках. Многие бренды до сих пор активно используют свои логотипы в качестве принтов, и этим летом тенденция не пойдет на спад. Так, толстовки, футболки, кепки, да и обувь с брендингом, по статистике имеют самый высокий спрос и быстрее всего раскупаются.

«Кроссовки стали чуть ли не самым главным элементом гардероба за прошедший сезон, — говорит эксперт. — 2017 год можно смело называть годом «ugly shoes», во многом благодаря дизайнеру Демне Гвасалии , который представил миру силуэт кроссовок Balenciaga Triple S. Сейчас же, чуть ли не каждый бренд создает свою версию кроссовок оригинальной формы, поддерживая этот новаторский тренд. Носите их в смелых сочетаниях — они уместны даже в детально продуманном образе smart casual».

Классический силуэт кед и кроссовок также остается актуальным, но с небольшими видоизменениями. Теперь, чаще всего, ставка делается на наличие массивной подошвы — это в корне меняет восприятие пары обуви.

Мода, как дополнение стиля

«Период летних отпусков — самое время вспомнить о ярких летящих платьях и сарафанах, — уверен Александр Бичин. — Например, прекрасные модели есть у Lisa Marie Fernandez или LAROOM. Не стоит забывать, что жара — это весомый повод отдать предпочтение светлым оттенкам и натуральным тканям, но не оправдание для того, чтобы выглядеть просто. Приветствуется сочетание разных фактур и рисунков тканей. Например, этим летом дизайнеры вдохновляются полотнами художников абстракционистов (юбка-миди из комбинированного хлопка от Vivetta) или же выбирают полоску (например, новаторский лонгслив SJYP) — веское основание добавить такие наряды в свой гардероб».

В наступающем летнем сезоне дизайнеры ценят в купальниках как классический шик, так и сложную форму (например, MSGM с бретелью на одно плечо или Salinas с глубоким вырезом). Если приобретаете новую модель, отдавайте предпочтение слитным купальникам, которые летом 2018 года будут на пике популярности.

«Не стоит забывать о том, что все модные новинки будут смотреться в образе удачно только в сочетании с другими немаловажными факторами: уместностью вещи в каждом конкретном случае и тем, насколько комфортно вы будете чувствовать себя, примерив на себя ту или иную модель, — подводит итог стилист. — Даже самые модные кроссовки не подойдут к строгому дресс-коду, а красные брюки-клеш не завершат модный образ ярким акцентом, если их обладательница не любит красный цвет. Мода должна стать дополнением стиля».