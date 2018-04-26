«Хип-хоп, гламур и семидесятые». Стилист о самых модных образах лета-2018 

Наступает долгожданная жара — повод не только сбросить с себя все лишнее, но и примерить новые модные образы. О том, как выглядеть эффектно в новом сезоне с «АиФ-Юг» рассказал fashion-директор интернет-магазина Aizel.ru Александр Бичин.
Розовый и неоновый зеленый
Определяющим трендом лета станет сочетание гламура и хип-хопа. Это своеобразное переосмысление моды 70-х: удобная, яркая, легкая в сочетании с другими элементами гардероба одежда, которая подходит для ежедневного выхода. Следует присмотреться к таким маркерам этого модного периода, как острый ворот рубашки, клеш или жилеты — они вновь станут актуальными в этом году.
«Основными цветами лета станут розовый и неоновый зеленый, — рассказывает стилист. — Последний годом ранее уже захватил Instagram в дизайнах интерьеров и теперь понемногу перемещается в модные образы. Смело выбирайте и другие яркие цветовые акценты, например, красный».
Мода на свободолюбивые и яркие цвета в 2018 году органично сочетается с абсолютно противоположной тенденцией — романтичным образом в пастельных тонах, который создали на подиуме многие дизайнеры, например, Hermes, Michael Kors, Victoria Beckham. Лето принесет с собой мятные, персиковые, лавандовые оттенки. Эксперты советуют присмотреться к вещам цвета лимонного мороженого — они отлично подчеркивают загар и как нельзя лучше подходят для лета.
Кроссовки для города
«Тканью лета-2018 можно по праву назвать деним, который триумфально вернулся на подиум, — продолжает Александр Бичин. — Отдельным искусством станет умение сочетать джинсовые предметы гардероба сложного кроя… с другими элементами одежды из этой же ткани. Деним — это просто модная униформа, которая в этом сезоне подходит для экипировки с головы до ног».
Принты — яркие, броские, полностью перекрывающие вещь, цветочные и не только — также вернутся в модные образы. Фотопринт будет актуальным как на платьях, так и на верхней одежде, аксессуарах, даже на колготках. Многие бренды до сих пор активно используют свои логотипы в качестве принтов, и этим летом тенденция не пойдет на спад. Так, толстовки, футболки, кепки, да и обувь с брендингом, по статистике имеют самый высокий спрос и быстрее всего раскупаются.
«Кроссовки стали чуть ли не самым главным элементом гардероба за прошедший сезон, — говорит эксперт. — 2017 год можно смело называть годом «ugly shoes», во многом благодаря дизайнеру Демне Гвасалии, который представил миру силуэт кроссовок Balenciaga Triple S. Сейчас же, чуть ли не каждый бренд создает свою версию кроссовок оригинальной формы, поддерживая этот новаторский тренд. Носите их в смелых сочетаниях — они уместны даже в детально продуманном образе smart casual».
Классический силуэт кед и кроссовок также остается актуальным, но с небольшими видоизменениями. Теперь, чаще всего, ставка делается на наличие массивной подошвы — это в корне меняет восприятие пары обуви.
Мода, как дополнение стиля
«Период летних отпусков — самое время вспомнить о ярких летящих платьях и сарафанах, — уверен Александр Бичин. — Например, прекрасные модели есть у Lisa Marie Fernandez или LAROOM. Не стоит забывать, что жара — это весомый повод отдать предпочтение светлым оттенкам и натуральным тканям, но не оправдание для того, чтобы выглядеть просто. Приветствуется сочетание разных фактур и рисунков тканей. Например, этим летом дизайнеры вдохновляются полотнами художников абстракционистов (юбка-миди из комбинированного хлопка от Vivetta) или же выбирают полоску (например, новаторский лонгслив SJYP) — веское основание добавить такие наряды в свой гардероб».
В наступающем летнем сезоне дизайнеры ценят в купальниках как классический шик, так и сложную форму (например, MSGM с бретелью на одно плечо или Salinas с глубоким вырезом). Если приобретаете новую модель, отдавайте предпочтение слитным купальникам, которые летом 2018 года будут на пике популярности.
«Не стоит забывать о том, что все модные новинки будут смотреться в образе удачно только в сочетании с другими немаловажными факторами: уместностью вещи в каждом конкретном случае и тем, насколько комфортно вы будете чувствовать себя, примерив на себя ту или иную модель, — подводит итог стилист. — Даже самые модные кроссовки не подойдут к строгому дресс-коду, а красные брюки-клеш не завершат модный образ ярким акцентом, если их обладательница не любит красный цвет. Мода должна стать дополнением стиля».