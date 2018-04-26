Как сэкономить при выборе окон для квартиры и дома

Времена остекления всего и сразу «под ключ» прошли. И дело не только в кризисе и желании сэкономить. Современная философия проектирования жилых пространств предполагает более индивидуальный и практичный подход. И этим можно и нужно пользоваться.

За последнее время пластиковые окна стали намного светлее, тише, надёжнее, а главное — умнее. Их способность адаптироваться к различным условиям позволяет нам делать оптимальный выбор и экономить, не теряя в качестве.

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— Во-первых, качественные окна, которые надёжно защищают нас от уличного шума и зимних холодов, не обязательно стоят дорого. Даже у самых титулованных производителей встречаются бюджетные линейки. Например, окна Blitz у Rehau — знаменитое немецкое качество по вполне приемлемой цене. Во-вторых, далеко не везде обязательно нужно ставить окна с максимальной шириной профиля и толщиной стеклопакета. Выбор зависит от того набора функций, который вам потребуется в конкретном помещении. Поэтому прежде всего надо определиться, где для вас принципиальна максимальная тепло— и шумоизоляция, а где можно обойтись «малыми средствами».

vdomokna.ru Планирование остекления

Если вы собираетесь всерьёз утеплять и остеклять балкон или лоджию, балконный блок с дверью, который будет отделять её от основного помещения, может быть простым и бюджетным — окон на самом балконе почти наверняка будет достаточно для защиты и от шума, и от холодов. Если вы предпочитаете «холодное» остекление, защита основного помещения должна быть уже серьёзнее, но всё равно не максимальной — балконная конструкция и тут возьмёт на себя часть функций.

В помещениях, окна которых выходят в тихий внутренний двор, можно сэкономить на шумоизоляции. А в кирпичных или монолитных домах с толстыми стенами и хорошим центральным отоплением — на толщине профиля: там наверняка будет достаточно надёжных систем экономкласса.

Татьяна Серова, «Окна в дом»:

— В хороших городских квартирах с окнами на юг в большинстве случаев достаточно 60-х профильных систем. Исключение — оживлённая трасса под окнами и потребность в дополнительной звукоизоляции, а также комнаты, предназначенные для маленьких детей. Другое дело — отдельно стоящий дом, твинхаус или таунхаус с собственной котельной. Тут экономить на окнах не стоит — нужно ставить максимально энергоэффективные конструкции: многокамерные профили не меньше 70-х или 80-х и стеклопакеты с дополнительными свойствами. В итоге это обойдётся дешевле за счёт последующей экономии на коммунальных платежах.

vdomokna.ru «Умные окна»

При разумном подходе окно само по себе может стать серьёзным источником экономии и повышения качества жизни. Каким образом? Именно через окна и балконные конструкции уходит большая часть тепла зимой и осенью. Особенно остро этот вопрос стоит в частных домах, где каждый лишний градус оборачивается дополнительными расходами. Хороший многокамерный профиль способен снизить потери до 70—75 процентов. В Европе способность оконной системы к теплосбережению считается сейчас одной из основных потребительских характеристик. Мы пока обращаем на это мало внимания. И зря.

Татьяна Серова, «Окна в дом»:

— Чем эффективнее окно удерживает тепло, тем больше вам удастся сэкономить. И не только с помощью профиля, но и с помощью стеклопакета. Из-за своей низкой теплопроводности именно стекло — самая уязвимая для морозов часть окна. Чтобы избежать теплопотерь, на его поверхность наносят тонкий слой серебра. По этому принципу, например, работает стекло Solar. Такие стёкла называют низкоэмиссионными. Они отражают большую часть тепла от обогревателей обратно в помещение, но свободно пропускают солнечный свет. Установка подобных конструкций окупается примерно через два года. И дальше окна напрямую начинают экономить средства своих владельцев.

vdomokna.ru Это зимой. Летом же «умные окна» помогают оптимизировать климат в помещении, отражая избыток ультрафиолета, и экономят нам деньги, потраченные на работу кондиционера. Это особенно важно для домов с «панорамным» остеклением по солнечной стороне — летом «умный» стеклопакет не только убережёт домочадцев от жары, но и интерьер от выцветания.

Если окон мало и большая часть из них смотрит на север, ищите конструкции, которые пропускают максимальное количество света. Они помогут вам сократить счета за электричество.

Если окна уже есть

Считается, что при нынешнем уровне развития технологий дом с нулевым потреблением энергии в российских климатических условиях построить невозможно. Другое дело — пассивный дом, то есть здание, живущее в основном за счёт своих внутренних ресурсов. Попытки построить такие в средней полосе России уже были и показали вполне достойные результаты.

Наше мнение:

— Проектировщики утверждают, что средние расходы на отопление, освещение, горячую воду и все хозяйственные нужды коттеджа площадью 100—120 кв. м, построенного по стандартам пассивного дома, составят не более 2 500 рублей в месяц при условии соблюдения жильцом экологической культуры. То есть если живущий в доме человек не будет забывать выключать свет и воду, которыми не пользуется, разделять мусор, включать генератор и прочее. Экономия достигается не в последнюю очередь за счёт светопрозрачных конструкций, размещённых по сторонам света (солнечная, южная сторона «открывается» как можно больше, а северная, напротив, меньше) и снабжённых современными стеклопакетами, сберегающими энергию и предохраняющими дом от перегревания.

Технология эта вполне доступна, и использовать её уже сейчас может любой потребитель. Достаточно определиться с набором функций, которые вам необходимы, и вызвать консультанта-замерщика. Смена стеклопакета без замены профиля — процедура быстрая и чистая. Много времени и усилий она не займёт. А вот средства может помочь сэкономить впоследствии немалые.

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