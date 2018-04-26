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7 реальных проектов, в которых гениально организовано хранение
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7 реальных проектов, в которых гениально организовано хранение 

IVD.ru 1 час назад
Фото: IVD.ru
1. Хранение сыпучих продуктов
Пересыпать сыпучие продукты в пластиковые контейнеры — это практично. Есть мнение, что так они могут храниться дольше. К тому же так они выглядят куда эстетичнеее, чем в разномастных магазинных упаковках. Посмотрите на этот пример от рациональной хозяйки.
Фото: Instagram lena_starry
2. Хранение полотенец
Все еще складываете полотенца в стопки? Попробуйте хранить их выдвижных ящиках. Хозяйка этой кухни следует методу Мари Кондо, согласно которому вертикальное хранение вещей гораздо удобнее и экономичнее горизонтального. Стоит повторить!
Фото: Instagram aleksandra_haritoshkina
3. Хранение в выдвижных ящиках на кухне разного размера
Казалось бы, простая вещь, но далеко не каждый задумывается об особенностях ящиков разных размеров. В этой квартире на кухне нижний выдвижной ящик глубокий, средний — небольшой, под крышки и маленькие кастрюли, а верхний — стандартного размера. Таким образом легче сохранить порядок среди габаритной посуды и мелкой бытовой техники (соковыжималок, миксеров).
Фото: Instagram greencityhouse
4. Хранение вещей в импровизированной гардеробной
Владелица этой маленькой «хрущевки» в скандинавском стиле решила отказаться от массивных шкафов в спальне в пользу открытых рейлов и полки сверху. Если у вас минималистичный гардероб, можете последовать ее примеру. Воздух и легкость в интерьере обеспечена.
Фото: Instagram sad.fat.cat  5. Хранение мелочей для творческой мастерской или детской
В подобный удобный органайзер легко поместить любые мелочи: от стаканчиков для ручек и карандашей, до нужных записок и даже наушников. Отлично подойдет для детской комнаты и организации творческой мастерской.
Фото: Instagram dinara_diti
6. Хранение в ванной под раковиной
В этой ванной хозяева освободили открытое пространство от любых баночек, оставив почти все в шкафчике под раковиной. Это действительно важный момент для того, чтобы интерьер выглядел гармонично. Разноцветные баночки с бытовой химией и шампунями сложно вписать в любой стиль, их легче всего спрятать. Впрочем, специальные органайзеры и плетеные корзины сделают даже хранение в шкафу симпатичным.
Фото: Instagram vremya.poryadka
7. Хранение в выдвижных ящиках под раковиной
Еще одна идея для хранения под раковиной, на этот раз с мусорным ведром, даже несколькими. Удобные механизмы, которые выдвигаются вместе с открытием двери, позволяют быстро рассортировать отдходы. Кстати, тут же реализовано хранение полезных бытовых мелочей (губок, тряпок, бутылочек со средствами) — они убраны с рабочей зоны и поэтому не портят интерьер кухни.
Фото: Instagram abricosovaya_at_home
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