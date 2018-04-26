7 реальных проектов, в которых гениально организовано хранение

1. Хранение сыпучих продуктов

Пересыпать сыпучие продукты в пластиковые контейнеры — это практично. Есть мнение, что так они могут храниться дольше. К тому же так они выглядят куда эстетичнеее, чем в разномастных магазинных упаковках. Посмотрите на этот пример от рациональной хозяйки.

Фото: Instagram lena_starry

2. Хранение полотенец

Все еще складываете полотенца в стопки? Попробуйте хранить их выдвижных ящиках. Хозяйка этой кухни следует методу Мари Кондо, согласно которому вертикальное хранение вещей гораздо удобнее и экономичнее горизонтального. Стоит повторить!

Фото: Instagram aleksandra_haritoshkina

3. Хранение в выдвижных ящиках на кухне разного размера

Казалось бы, простая вещь, но далеко не каждый задумывается об особенностях ящиков разных размеров. В этой квартире на кухне нижний выдвижной ящик глубокий, средний — небольшой, под крышки и маленькие кастрюли, а верхний — стандартного размера. Таким образом легче сохранить порядок среди габаритной посуды и мелкой бытовой техники (соковыжималок, миксеров).

Фото: Instagram greencityhouse

4. Хранение вещей в импровизированной гардеробной

Владелица этой маленькой «хрущевки» в скандинавском стиле решила отказаться от массивных шкафов в спальне в пользу открытых рейлов и полки сверху. Если у вас минималистичный гардероб, можете последовать ее примеру. Воздух и легкость в интерьере обеспечена.

Фото: Instagram sad.fat.cat 5. Хранение мелочей для творческой мастерской или детской

В подобный удобный органайзер легко поместить любые мелочи: от стаканчиков для ручек и карандашей, до нужных записок и даже наушников. Отлично подойдет для детской комнаты и организации творческой мастерской.

Фото: Instagram dinara_diti

6. Хранение в ванной под раковиной

В этой ванной хозяева освободили открытое пространство от любых баночек, оставив почти все в шкафчике под раковиной. Это действительно важный момент для того, чтобы интерьер выглядел гармонично. Разноцветные баночки с бытовой химией и шампунями сложно вписать в любой стиль, их легче всего спрятать. Впрочем, специальные органайзеры и плетеные корзины сделают даже хранение в шкафу симпатичным.

Фото: Instagram vremya.poryadka

7. Хранение в выдвижных ящиках под раковиной

Еще одна идея для хранения под раковиной, на этот раз с мусорным ведром, даже несколькими. Удобные механизмы, которые выдвигаются вместе с открытием двери, позволяют быстро рассортировать отдходы. Кстати, тут же реализовано хранение полезных бытовых мелочей (губок, тряпок, бутылочек со средствами) — они убраны с рабочей зоны и поэтому не портят интерьер кухни.

Фото: Instagram abricosovaya_at_home