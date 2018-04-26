От чего пора избавиться в интерьере: руководство к действию

Любому дому нужно обновление. Меняется сезон, образ жизни, количество людей и, наконец, домашних животных, живущих на одной территории. А некоторые вещи остаются надолго, мёртвым грузом лежат на пути возможных перемен. Внимательно посмотрите вокруг: от чего пора избавиться?

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Вещи из прошлой жизни

Декор из вашей фазы увлечения восточными стилями, плакаты музыкальных групп, которые вы слушали в студенчестве, мебель из вашей предыдущей квартиры (в три раза меньшей, чем эта), бабушкин комод. Пора избавиться от морально устаревших вещей. Просто спросите себя: купил бы я это сейчас?

Пылесборники

Не все вещи вам на самом деле нужны. Картины вовсе не обязаны закрывать все стены, в каждом углу совсем не должен непременно стоять столик или ваза с растением. Мелочи, сувениры, нелепые подарки, пусть даже от очень дорогих людей, только захламляют комнату. Декор — это не заполнение пустых пространств, а выражение вашей индивидуальности и потребностей средствами дизайна. Избавьтесь от вещей, которые только пылятся, а радости не приносят.

Громоздкие предметы

Оформляя дом, важно учитывать его пропорции. Шкаф, который прекрасно смотрелся в торговом зале, буквально заполняет собой всю небольшую гостиную. Диван, который стоял в загородном доме, не подойдёт для маленькой съёмной квартиры. Избавьтесь от мебели, которая раздражает, когда вы на неё смотрите.

Неудобные вещи

Возможно, вам нравилась это кровать на картинке, но посмотрите правде в глаза — она неудобная. Белый ковёр — не лучший выбор, если у вас маленькие дети или большие собаки. Вещи не должны мешать жить так, как вам хочется. Выбросьте всё, пользоваться чем вам некомфортно.

Незаконченные проекты

На кресле вы планировали сменить обивку, а стулья давно хотели выкрасить? На шкафу облезла краска, и вместо того, чтобы обновить её, вы который год пытаетесь убедить всех, что «так модно»? Есть потёртый лоск стиля шебби шик, а есть просто старые или незаконченные предметы мебели и декора. Теперь чувство вины мешает вам избавиться от того, что не нравилось изначально. Начните заново и не соглашайтесь на полумеры и компромиссы — в интерьере ничто не должно раздражать, каждая вещь на своём месте только тогда, когда радует вас и делает жизнь лучше.

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