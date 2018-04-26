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Этот кирпичный «пещерный дом» в Ханое — настоящее эхо прошлого
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Этот кирпичный «пещерный дом» в Ханое — настоящее эхо прошлого 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Лёгкий и одновременно прочный дом построен из двух слоёв обработанных кирпичей, что является хорошей защитой от ветра и солнца, и в то же время в него органично вплетаются растения и отлично проникает дневной свет, создавая эффект естественного освещения
Вьетнамские проектировщики из H&P Architects построили этот частный дом в пригороде Ханоя, вдохновляясь удивительными и непредсказуемыми природными свойствами Земли, чтобы противопоставить их естественную силу современному окружению из искусственных материалов.
Основой для объекта послужили материалы и технологии, традиционно использовавшиеся строителями для возведения зданий этого региона, и восходят своей историей к первым поселениям человека в этой местности.
Наружный слой из керамического кирпича играет роль своеобразного фильтра, блокирующего проникновение в дом пыли, дыма, шума, и жары. Различные растения и овощи, растущие в укромных уголках, дополнительно поглощают влагу, создают прохладу и тень.
Стены расположены под таким углом, чтобы обеспечить лучший обзор изнутри, а также «помочь хозяевам дома в любом его уголке и независимо от погоды и времени суток наслаждаться прохладой и свежим воздухом», считают создатели проекта.
Проведя несколько дней в наблюдениях за траекторией движения солнца и его положением на небосклоне, архитекторы, с учётом полученных данных, расположили окна в доме так, чтобы в помещении одновременно была тень и проникал естественный свет, освещая лестницы, коридоры и дорожки, не перегревая воздух в доме.
Кирпичные стены и интерьер дома сочетают в себе традиционные и современные стили оформления, создавая атмосферу расслабленности и покоя, которая объединяет в себе традиционные обиталища древних жителей и современные технологичные постройки. Сад на крыше дома также позволяет жителям находиться в единении с естественной природой.
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